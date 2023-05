CBF define datas da final da Copa Verde; veja dias e horários

Pode anotar na sua agenda! As datas da final da Copa Verde já foram definidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Paysandu e Goiás disputam a taça. O confronto de ida acontece na próxima quarta-feira (17), às 20h, no Mangueirão, em Belém (PA). Já a partida de volta será realizada no dia 31 de maio, também uma quarta, às 20h, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).

A Copa Verde está em sua 10ª edição. É conhecida por ser a primeira competição Carbono Zero do futebol brasileiro. A competição preza por práticas sustentáveis e pela preservação do meio ambiente. O legado do respeito à natureza já está consolidado e a cada edição essas ações são ampliadas.

“A CBF se orgulha de realizar essa edição de 10 anos da Copa Verde. A competição já se tornou tradição para os clubes e torcedores. É um estimulo para o desenvolvimento do futebol em todos os estados participantes. E também da responsabilidade socioambiental que a CBF tem”, disse Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade.

Em suas nove edições anteriores a Copa Verde teve seis campeões diferentes. O Paysandu já faturou o troféu em três oportunidades: 2016, 2018 e 2022. Já o Goiás busca o seu primeiro título.

Informações da CBF.