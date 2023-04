Centro da Juventude oferece aulas gratuitas de hidroginástica

Turma em aula no Centro / (Foto: Divulgação)

Inscrições para aulas de hidroginástica no Centro da Juventude, no bairro Nova Aquidauana, continuam abertas para idosos, gestantes, obesos, crianças e adolescentes. As atividades são oferecidas pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

As aulas acontecem toda terça, quinta e sexta-feira, às 16h, sob orientação do educador físico Prof. Mauricio Oliveira; já nas quartas e sextas-feiras, a partir das 8h, as aulas são com o educador físico Prof. Vitor Léllis, ambos da Equipe Multidisciplinar da SESAU.

Dentre os inúmeros benefícios da hidroginástica estão a melhora a força muscular, da resistência, flexibilidade e equilíbrio do corpo. Especialmente, no caso dos idosos e gestantes, a hidroginástica é ideal, pois, se comparada aos exercícios terrestres, ela reduz o impacto sobre articulações e apresenta menor risco de lesões.

Além disso, a hidroginástica é uma atividade física muito recomendada para melhorar a capacidade motora funcional e independência da população idosa.

Todos os cidadãos de Aquidauana podem participar das aulas de hidroginástica, basta se inscrever diretamente com os professores responsáveis no Centro da Juventude.