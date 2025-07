Cerimônia de lançamento da 3ª Copa O Pantaneiro revela a primeira partida

Presidente fez o lançamento da Copa O Pantaneiro em reunião com presidentes de clubes

A Liga esportiva Aquidauanense promoveu na noite desta segunda-feira (28), a cerimônia de lançamento oficial da 3ª Copa O Pantaneiro, de Futebol Veterano. Sob a presidência do comerciante Adriano Rodrigues, no terceiro ano do seu mandato, houve, na mesma ocasião, a realização do Congresso Técnico da competição.

O primeiro jogo será após a abertura oficial, na manhã do último domingo de agosto, dia 31, no Campo do DEC-Dissidente Esporte Clube. Entram em campo, DG Carnes, em busca do tricampeonato, e o novo time do São José. A partida já pode ser considerada um clássico da competição,

Adriano agradeceu a Deus pelas realizações da liga, ao DEC por ser o anfitrião das competições e ao Grupo de Comunicação O Pantaneiro, por emprestar o nome a esta Copa. “Parabenizamos o Jornal O Pantaneiro pelos seus 60 anos, e passamos a palavra ao professor Lima Neto, proprietário do Jornal”, disse.

Nove equipes disputam a 3ª Copa Veteranos O Pantaneiro este ano: seis de Aquidauana e 3 convidadas

“Não poderia ser diferente, ao comemorar os 60 anos de circulação ininterrupta, fazer uma marca no esporte, porque sempre apoiamos os eventos esportivos. É muito importante abrirmos porta do Jornal O Pantaneiro para mais essa jornada com todos vocês, sucesso a todos”, resumiu Lima Neto.

Esse ano, nove equipes disputarão os jogos, alguns no sábado a tarde, mas, frequentemente, todos os domingos pela manhã. “Não diminuiu a quantidade de equipes, mas sim, aumentamos o campo, porque era futebol suíço e agora 11 contra 11”, explica o presidente Adriano.

A competição é o “terrão” mais badalado do município. Nove times estão na disputa do título: seis equipes de Aquidauana, uma de Miranda (o Flamenguinho), uma de Nioaque e uma de Dois Irmãos do Buriti.

Denis, o presidente do time DG Carnes, campeão das duas últimas copas de Veteranos, disse que o segredo “é a gente tenta manter um time mais competitivo possível, considerando que as demais equipes sempre vão atrás do melhor elenco”.

Wilson Nunes Ferreira, presidente do novo São José, equipe que representa seu neto, mostrou respeito ao bi-campeão, mas “a gente tenta fazer o melhor possível, neste primeiro jogo”.

Os jogos são com portões abertos para acesso das torcidas e simpatizantes do futebol amador de veteranos. Os atletas com 60 anos ou mais, irão receber R$ 60 reais por cada gol marcado.

