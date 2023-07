Chamamento abre seleção de OSC para gestão de novo espaço de lazer e esporte

Espaço no Parque dos Poderes / Divulgação

Por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul torna público o edital que convoca seleção de OSC (Organização da Sociedade Civil) para gerenciar o “Espaço Múltiplo Uso” situado no Parque dos Poderes.

“Espaço Múltiplo Uso” é destinado a atividades de saúde, esporte e lazer. A parceria tem o objetivo de proporcionar lazer de forma gratuita, tornando acessível os espaços de playground, banheiros e bebedouros à comunidade que utiliza o Parque dos Poderes. Além de promover medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida e para a população idosa.

Serão desenvolvidos no local pelo menos dois projetos esportivos e de lazer por ano, de forma gratuita. Um dos projetos deve envolver esporte de participação (esporte comunitário, praticado por pessoas que não são atletas profissionais), e o outro projeto deve ser de conscientização e/ou preservação ambiental.

Para o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda, o novo espaço pretende ser um ponto de encontro com playground, inflador de pneu de bicicleta, sanitários, entre outros. Ele fala também da importância da parceria do Governo do Estado com organizações da sociedade civil.

“Esse chamamento público tem o objetivo de firmar uma parceria do Governo do Estado com uma entidade da sociedade civil, para viabilizar o funcionamento e também de alguma forma dar visibilidade e gerar renda para as associações que fazem um trabalho muito importante tanto esportivo como cultural. A ideia é selecionar uma entidade que desenvolva a prática esportiva que tenha algum trabalho social”, frisa.

Podem participar do chamamento Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos, que atuam especificamente no desenvolvimento de práticas desportivas, seja no esporte de participação ou de excelência. O espaço está localizado na avenida do poeta Manoel de Barros, esquina rua Gardênia, Quinhão nº 2-A, bairro Chácara dos Poderes.