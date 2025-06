Circuito de Esportes de Areia acontecerão dias 20 a 22 de junho

AGECOM

A cidade de Aquidauana será palco, entre os dias 20 e 22 de junho, da segunda etapa do Circuito Unimed de Esportes de Areia, com disputas na modalidade vôlei de duplas, nas categorias masculino e feminino.

As partidas serão realizadas nas quadras de areia do Ginásio Poliesportivo José Campelo, com abertura marcada para o dia 20 de junho, às 16h30.