Circuito SESC MTB Brasil movimenta Piraputanga com mais de 700 ciclistas

Juliano Dervalho e Gabriela Bernardes

Organizada pela SYNI Produções e Eventos, em parceria com a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEMEL), a competição contou com apoio de diversos órgãos como DEMUTRAN, Câmara Municipal, SAMU 192, Fundesporte, SETESC e o deputado federal Dr. Luiz Ovando.

O distrito de Piraputanga, em Aquidauana, viveu um domingo (15) marcado por adrenalina, esporte e integração com a natureza. O Circuito SESC MTB Brasil – Piraputanga 2025 reuniu mais de 700 ciclistas de diversas partes do país, consolidando o evento como um dos maiores do segmento na região.

As provas foram divididas em três percursos: 18 km (turismo), 38 km (sport) e 51 km (pró), nas categorias masculino, feminino e duplas. No sábado (14), o destaque ficou com a categoria Kids, que levou dezenas de crianças de 2 a 12 anos a pedalarem um trajeto de 1 km, com medalhas garantidas para todos.

Além de promover saúde e lazer, o evento aqueceu a economia local. Comerciantes, empreendedores de gastronomia e hospedagem aproveitaram o grande fluxo de atletas e visitantes para fortalecer seus negócios.

O prefeito Mauro do Atlântico, presente no evento ao lado da primeira-dama Vera Lúcia Batista e demais autoridades, celebrou o sucesso da competição. “É uma alegria enorme ver Piraputanga como palco de um evento tão grandioso. O ciclismo movimenta a cidade, promove saúde e fortalece nosso turismo”, destacou.

As largadas ocorreram na praça central de Piraputanga, com forte participação do público. Os cinco primeiros colocados de cada categoria receberam troféus personalizados e brindes, além de medalhas de participação para todos os atletas que completaram o percurso.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Wellington Moresco, o circuito comprova o potencial da cidade: “O Circuito SESC MTB Brasil – Piraputanga mostra como o esporte pode transformar positivamente a comunidade, unindo lazer, saúde e desenvolvimento econômico.”

O sucesso da edição 2025 reforça Aquidauana como um importante destino de turismo esportivo no Mato Grosso do Sul.

