Circuito Sul-Mato-Grossense de Boxe será atração no Parque Ayrton Senna

Circuito de Boxe / Governo do Estado

O Parque Olímpico Ayrton Senna, em Campo Grande, será palco do 17º Circuito Sul-Mato-Grossense de Boxe no fim de semana, dias 13 e 14 de maio. Com 40 combates e participação de boxeadores de 10 municípios, o evento tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

De acordo com a FDBMS (Federação de Boxe de Mato Grosso do Sul), as lutas estão previstas para começar no sábado (13), em dois horários: às 9h e 19h. As disputas têm continuação no domingo (14), com início às 9h30. Não haverá comercialização de ingressos. Para assistir às lutas, basta levar dois quilos de alimento não-perecível.

A competição terá no ringue pugilistas das categorias elite (acima de 19 anos), juvenil (17 e 18 anos) e cadete (14 e 15 anos). Entre os destaques, estão confirmados os campo-grandenses Igor Arguello (63 kg), Valdeir Célio (71 kg), Paulo Lima (80 kg), Marcelo Lima (67 kg), Rodrigo Queirós (+91kg), Zenon Desidério (51kg juvenil) e a medalhista de bronze Monica Dalmazio (60 kg). Do interior, garantiram presença o corumbaense Carlos Soares (+92 kg), os ponta-poranenses Lucas Kennidi (51 kg) e Willian Jamaika (75 kg).

Do Circuito serão selecionados os atletas que representarão Mato Grosso do Sul nos campeonatos brasileiros da temporada. A Associação Combate de Boxe Ponta Porã é a atual campeã e busca manter o título com seis atletas na competição. Em 2022, a equipe faturou três medalhas de ouro. Já em abril deste ano, na primeira etapa do Circuito. A agremiação da fronteira conquistou cinco ouros.

Outras equipes também estão na disputa direta pelo título. Campeão da Copa Primeira Hora, a Pugillus, de Corumbá, terminou a etapa de abertura do Circuito com maior número de vitórias (seis no total) e chega à capital com oito atletas para os combates do fim de semana no Parque Olímpico Ayrton Senna.

Segundo a FDBMS, Campo Grande, Ponta Porã, Maracaju, Corumbá, Sonora, Rochedo, Dourados e Selvíria são os municípios sul-mato-grossenses participantes. A competição também contará com lutadores do estado de São Paulo. A terceira e última etapa do Circuito Sul-Mato-Grossense de Boxe está prevista para os dias 10 e 11 de junho, em Corumbá.