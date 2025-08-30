Acessibilidade

30 de Agosto de 2025 • 11:44

Buscar

Últimas notícias
X
Futebol

Clube de Regatas de Aquidauana estreia neste sábado na Série B do estadual

Todos os caminhos levam ao estádio para empurrar o Tricolor Pantaneiro rumo à vitória

Da redação

Publicado em 30/08/2025 às 08:16

Atualizado em 30/08/2025 às 09:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Com a tradição de representar o futebol pantaneiro, o CRA entra em campo em busca dos três pontos para começar a Série B com o pé direito / C.R.A - Facebook

A torcida pantaneira tem encontro marcado neste sábado (30), às 17h, no Estádio Mário Pinto de Souza. O Clube de Regatas de Aquidauana (CRA), conhecido como o Tricolor Pantaneiro, faz sua estreia no Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série B enfrentando o Taveirópolis, de Campo Grande.

A partida marca o início da caminhada do CRA na competição e promete ser um duelo de muita emoção. A diretoria e a comissão técnica destacam a importância da presença do torcedor aquidauanense para incentivar a equipe logo na primeira rodada.

Leia Também

• Apresentação do CRA de Aquidauana tem a presença do presidente da Federação de Futebol

• Clube Regatas Aquidauana entra para futebol profissional e disputará série B

Os ingressos já estão disponíveis com preços acessíveis: a inteira custa R$ 20, enquanto a meia-entrada sai por R$ 10. Mulheres e torcedores que comparecerem vestindo a camisa do clube também terão direito à meia. A venda das entradas será realizada no próprio dia do jogo, diretamente no estádio.

Com a tradição de representar o futebol pantaneiro, o CRA entra em campo em busca dos três pontos para começar a Série B com o pé direito. A expectativa é de que a torcida faça a diferença e transforme o Mário Pinto de Souza em um verdadeiro caldeirão.

Agora é hora de apoiar o clube da cidade. O convite está feito: neste sábado, às 17h, todos os caminhos levam ao estádio para empurrar o Tricolor Pantaneiro rumo à vitória.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Esporte

Bonito inicia edição 2025 dos Jogos Escolares nesta sexta-feira

Esporte

Jardim sedia Campeonato Estadual Escolar de Tênis de Mesa

Esportes

Brasil vence Porto Rico e garante liderança no Mundial feminino de vôlei

Seleção feminina volta a jogar no domingo contra líder da chave F

Esportes

Brasil anuncia amistosos contra Japão e Coreia do Sul antes da Copa

Publicidade

Campeonato Brasileiro

Flamengo goleia o Vitória por 8 a 0 no Maracanã

ÚLTIMAS

Saúde

Corumbá promove segundo "Dia D" de vacinação contra o sarampo no sábado

Ação contará com cinco unidades de saúde abertas pela manhã

Saúde

Projeto "Olhar Renovado" beneficia pacientes com óculos gratuitos em Anastácio

Ação da Secretaria de Saúde garante atendimento oftalmológico e acesso à correção visual sem custo para a população

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo