Clube de Regatas de Aquidauana estreia neste sábado na Série B do estadual

Com a tradição de representar o futebol pantaneiro, o CRA entra em campo em busca dos três pontos para começar a Série B com o pé direito / C.R.A - Facebook

A partida marca o início da caminhada do CRA na competição e promete ser um duelo de muita emoção. A diretoria e a comissão técnica destacam a importância da presença do torcedor aquidauanense para incentivar a equipe logo na primeira rodada.

A torcida pantaneira tem encontro marcado neste sábado (30), às 17h, no Estádio Mário Pinto de Souza. O Clube de Regatas de Aquidauana (CRA), conhecido como o Tricolor Pantaneiro, faz sua estreia no Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série B enfrentando o Taveirópolis, de Campo Grande.

Os ingressos já estão disponíveis com preços acessíveis: a inteira custa R$ 20, enquanto a meia-entrada sai por R$ 10. Mulheres e torcedores que comparecerem vestindo a camisa do clube também terão direito à meia. A venda das entradas será realizada no próprio dia do jogo, diretamente no estádio.

Com a tradição de representar o futebol pantaneiro, o CRA entra em campo em busca dos três pontos para começar a Série B com o pé direito. A expectativa é de que a torcida faça a diferença e transforme o Mário Pinto de Souza em um verdadeiro caldeirão.

Agora é hora de apoiar o clube da cidade. O convite está feito: neste sábado, às 17h, todos os caminhos levam ao estádio para empurrar o Tricolor Pantaneiro rumo à vitória.

