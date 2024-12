Clube de Regatas de Aquidauana participa do Campeonato de Canoagem em SP

Clube de Regatas de Aquidauana / Divulgação

O Clube de Regatas de Aquidauana (CRA) está representando a cidade no Campeonato Paulista de Caiaque Polo, realizado em Piracicaba, São Paulo. A competição teve início na sexta-feira, 6 de dezembro, e se estende até este domingo, 8 de dezembro.

O CRA está competindo com 15 canoístas, que estão mostrando suas habilidades em um dos maiores torneios de caiaque polo do país. Entre os participantes, destacam-se os atletas Leandro Lúcio e Gabriel Girotto, que fazem parte da equipe do Clube e estão se empenhando em representar Aquidauana com dedicação e talento.

Ao todo, atletas conquistam 13 medalhas, sendo 8 pratas.

O campeonato é uma oportunidade importante para os atletas do CRA se destacarem no cenário estadual e aprimorarem suas técnicas no esporte. O evento promete ser uma grande vitrine para o esporte na região e um momento de troca de experiências entre os canoístas de diversas partes do estado.

Confira a lista dos atletas: