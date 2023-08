Clube Misto vence Campeonato Veterano 2023 em Nioaque

Disputa em Nioaque / Foto: Divulgação

O clube Misto venceu na final do Campeonato Veterano 2023, que aconteceu no fim de semana, no Estádio Municipal Mauro Resstel "Morada dos Dinos", em Nioaque. Em segundo lugar ficou o time Amigos do Caire.



Em terceiro lugar, os atletas do Galáticos ocupou o terceiro pódio.