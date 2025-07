Clube Regatas Aquidauana entra para futebol profissional e disputará série B

CRA enfrenta o experiente Taverópolis na primeira rodada, dia do inídio do campeonato / (Divulgação)

A diretoria do clube, que completa 26 anos de existência este ano, decidiu entrar para a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul e disputar o campeonato da série B. O anúncio foi feito pelo presidente Roberto Girotto e pelo Vice-Presidente Wellington Moresco.

O público que sempre lotou o Parque da Lagoa Comprida para torcer pelos atletas de Aquidauana, na canoagem, pode ir se preparando para “invadir” o estádio Municipal Mario Pinto de Souza, o Estádio do Noroeste, no sábado, dia 30 de agosto, às 15 ou 18 horas (em definição), para torcer para os jogadores de futebol profissional do Clube de Regatas Aquidauana.

“Estamos, ainda, em formação de elenco, aguardando finalizar alguns campeonatos para definir algumas peças da equipe, e, além disso, teremos uma base de atletas da nossa cidade que já iniciaram a preparação física com professor Mauro César e Carlinhos, a ideia é fechar o elenco mesmo na primeira quinzena de agosto”, informa Moresco.

Depois das conquistas na água, CRA vai para o gramado, com estreia dia 30 de agosto/2025 (Foto/Ryan Santos/O Pantaneiro)

Paralelamente a formação do elenco, eles estão na fase de captação de patrocinadores e apoiadores para esse projeto. Outra providência em andamento, é a definição dos parceiros, do layout e confecção dos uniformes.

Times que vão disputar o campeonato

Seis times do futebol profissional do Estado, disputam a competição: Comercial, Taveirópolis, São Gabriel, Maracaju, e Bataguassu e o CRA. O CRA (Clube de Regatas Aquidauana), já conhece seu primeiro adversário. Enfrenta na primeira rodada, o Esporte Clube Taveirópolis (ECT), time fundado em 1938 (há 87 anos), mas que está no futebol profissional há 46 anos, desde 1979.

O Taveirópolis, como é conhecido em Campo Grande, já conquistou a terceira colocação no campeonato da Série A, em 2006, e a terceira colocação na Série B, em 2003. É um time experiente, mas terá que passar pela força da fervorosa torcida que está sendo organizada para impulsionar o Clube de Regatas Aquidauanense no futebol.

Nas primeiras dez rodadas, os times jogam entre si. Aqueles que conquistarem os títulos de campeão e de vice-campeão, são elevados à primeira divisão, no próximo ano.

Conheça o Clube de regatas Aquidauana

O Clube de Regatas Aquidauana – CRA é uma instituição sem fins lucrativos fundada em 10 de fevereiro de 1999 com caráter desportivo voltada para a difusão de esportes Olímpicos e Paralímpicos com sede na cidade de Aquidauana, no pantanal sul-mato-grossense.

Tem como visão, ser referência em organização clubística e na formação de atletas e paratletas. Atualmente o CRA tem parcerias institucionais estabelecidas com Órgãos da Administração Pública Municipal, Estadual e também Nacional como, por exemplo, a Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa). Um dos grandes nomes do clube é o Atleta de Paracanoagem Fernando Rufino.



Com o crescimento do clube ao longo dos anos o CRA foi se expandindo buscando parcerias, construindo seu Centro de Treinamento e investindo nas categorias de base de diversos outros esportes além da canoagem.

Logo de identificação do Clube de Regatas de Aquidauana

Por meio de muitos projetos, conversas e investimentos do clube juntamente com o Aquidafuturo (Centro de Treinamento Esportivo), iniciou uma parceria visando a prática esportiva nas categorias de base. Fundaram seu Centro de Treinamento – CT Aquidafuturo com modalidades esportivas como Futsal, Voleibol e Natação.

Tradicional na canoagem, o Clube Regatas Aquidauana entra no futebol profissional com o desejo de ampliar suas conquistas esportivas e a visibilidade do clube.

