Clube Regatas Aquidauana já tem sua primeira aquisição para disputa da série B

Atacante Walter já passou pela Seleção Brasileira de base e emagreceu bastante para, fazer parte do Clube Regatas Aquidauana / (Foto/montagem Ryan Santos/ O Pantaneiro)

O atacante Walter Henrique está confirmado para fazer parte do time de futebol profissional do Clube Regatas Aquidauana (CRA) que vai disputar a série B do Campeonato Estado em Mato Grosso do Sul.

O jogo de estreia da equipe está previsto para o dia 30 de agosto, sábado, no Estádio Municipal Mario Pinto de Souza, às 17h. A população está convidada para comparecer e incentivar o time a conquistar, possivelmente, uma vitória.

Walter tem 35 anos e vive uma nova fase profissional em sua carreira. Reduziu 45 quilos de seu peso: tinha 138 e agora 93. O anúncio de sua contratação foi feito nas redes oficiais dos dirigentes da equipe.

O atacante possui currículo de respeito, com passagem por grandes clubes da série A, Porto, de Portugal; Internacional, onde foi revelado no final dos anos 2000; Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Atlético-PR, Santa Cruz, Atlético-GO e Seleção Brasileira-categoria de base.