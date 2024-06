Clubes de MS decidem por manter Petrallas no lugar de Cezário

Estevão Petrallas / Divulgação

Aconteceu na tarde desta sexta-feira, a Assembleia Geral Extraordinária dos Clubes filiados a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) em Campo Grande, os clubes filiados decidiram pela permanência de Estavão Petrallas como presidente interino pelo pra de 90 dias.



Após o afastamento de Francisco Cezário, preso por Corrupção pela Operação Cartão Vermelho, em 21 maio. Estevão foi nomeado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) com interventor na entidade.

Segundo o estatuto, os votos dos clubes amadores tem peso 1 e dos profissionais têm peso 2. Com isso a votação ficou em 46 x 5, desta forma: Clubes amadores: 4 favoráveis, 1 contra, 1 ausência. Clubes profissionais: 21 favoráreis, 3 contra e 1 ausente.

A diretoria do FFMS assim como os vice-presidentes seguem normalmente nas funções. Agora, Petrallas, que já afirmou ter perdido 10 dias do tempo estipulado pela CBF se defendendo de acusações, vai cumprir o restante do mandato interino e deve convocar novas eleições.

“Primeiro, quero ver se a CBF me autoriza em mais 10 [dias] para acrescentar nesses 90 dias. Mas de uma forma muito mais tranquila agora, para trabalhar. Os clubes precisam entender que eu sou o presidente nesse momento de todos os clubes”, diz Petrallas logo após a assembleia.

Além disso, o interino ainda afirmou que dentre os projetos à frente da federação está a criação de sedes regionais para atender os clubes do interior. Os clubes também votaram a favor do afastamento de Cezário da presidência.