Com 12 jogadoras do Bolsa Atleta, Seleção Sub-20 feminina vence Sul-Americano

Atletas brasileiras / Divulgação

O Brasil é decacampeão do Sul-Americano Sub-20. A seleção feminina venceu a Venezuela por 2 a 0 com gols de Milena e Carol, e confirmou o título com uma rodada de antecedência. A final foi no Estádio Modelo Alberto Spencer, em Guayaquil, no Equador, na madrugada desta sexta-feira (3/5). Além do título, a seleção garantiu vaga para a Copa do Mundo da categoria, na Colômbia, em agosto.

Com mais esse título, o país confirma sua hegemonia na competição, pois venceu todas as edições, desde 2014. Com a vitória desta sexta, o Brasil não pode ser ultrapassado pelos segundos colocados, Paraguai e Colômbia. Essa é a primeira vez que a equipe conquista o troféu sob o comando da técnica Rosana Augusto, que jogou durante 18 anos na seleção. O Brasil agora entra em campo no domingo (5/5), apenas para cumprir tabela, contra o Peru.

Das 22 jogadoras, 12 delas recebem o auxílio garantido pelo Programa Bolsa Atleta, do Ministério do Esporte, representando 54,54% das atletas convocadas.

*Com informações do Ministério do Esporte