Com 19 ouros, Brasil tem melhor campanha em Mundiais de atletismo paralímpico

O Brasil encerrou a sua campanha em Kobe com a medalha de ouro do gaúcho Wallison Fortes nos 200m T64 / Divulgação/CPB

Histórica. Assim foi a trajetória brasileira no Mundial de atletismo paralímpico em Kobe, no Japão, encerrado na manhã deste sábado, 25. Com 19 medalhas de ouro, o Brasil teve sua melhor campanha dourada em mundiais, superando as 16 de Lyon 2013. Em nove dias de disputas, os brasileiros ficaram apenas um sem conseguir colocar a bandeira do país no lugar mais alto do pódio.

“A gente sai daqui [Kobe] com um sentimento de alegria, uma sensação de dever cumprido. Mas, por outro lado, com sentimento de um baita desafio e de muita expectativa para os Jogos Paralímpicos de Paris, que são o nosso principal objetivo do ciclo. O Campeonato Mundial demonstrou que nós estamos no caminho certo”, comemorou Mizael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro.

Com isso, a Seleção Brasileira terminou o Mundial no Japão na segunda posição do quadro geral de medalhas, com 42 pódios no total. Além dos 19 ouros, foram 12 pratas e 11 bronzes. A líder foi a China, com 33 ouros, 30 pratas e 24 bronzes.

Esse é o segundo Mundial de atletismo seguido em que o Brasil bate recorde de medalhas. Em Paris 2023, o País registrou o maior número de pódios da história, com 47 no total, sendo 14 ouros, 13 pratas e 20 bronzes.

“A gente sai daqui [Kobe] com um sentimento de alegria, uma sensação de dever cumprido. Mas, por outro lado, com sentimento de um baita desafio e de muita expectativa para os Jogos Paralímpicos de Paris, que são o nosso principal objetivo do ciclo. O Campeonato Mundial demonstrou que nós estamos no caminho certo”, avaliou Mizael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e bicampeão paralímpico no futebol de cegos (Atenas 2004 e Pequim 2008).

O Mundial no Japão foi realizado no mesmo ano dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, após o Comitê Organizador Local (LOC, na sigla em inglês) solicitar ao Comitê Paralímpico Internacional (IPC, em inglês) o adiamento do Mundial, que seria em 2021, devido à pandemia de coronavírus. Com isso, a cidade japonesa sediou o evento de atletismo no ano posterior ao Mundial de Paris 2023.

Ao todo, foram 1.069 atletas de 102 países que competiram em provas de pista e campo no estádio Kobe Universiade Memorial Stadium. Pelo Brasil, foram 46 atletas e 10 atletas-guia que representaram o país na competição.

Este ano, novamente, o esporte paralímpico teve forte apoio do programa estatal Bolsa Atleta. Entre os 8.716 contemplados pelo projeto, em lista anunciada neste mês, 2.210 atletas defendem 25 modalidades paralímpicas.

Confira todas as medalhas e resultados do Brasil em Kobe 2024:

Aline Rocha – T54

100m – 8º lugar

400m – 9º lugar

800m – 6º lugar

1.500m – 5º lugar

5.000m – 3º lugar (sem medalha)

Antônia Keyla – T20

400m – 5º lugar

1.500m – Prata

Ariosvaldo Fernandes (Parré) – T53

100m – Prata

400m – DSQ (desclassificado, em inglês)

André Rocha – F52

Lançamento de disco – Ouro

Aser Ramos – T36

100m – 7º lugar

Salto em distância – 4º lugar

Bartolomeu Chaves – T37

400m – Ouro

Beth Gomes – F53

Lançamento de disco – Ouro

Arremesso de peso – Prata

Lançamento de dardo – 6º lugar

Bruno Christian – T47

Salto em distância – 12º lugar

Claudiney Batista – F56

Lançamento de disco – Ouro

Cícero Nobre – F57

Lançamento de dardo – Ouro

Daniel Martins – T20

400m – 5º lugar

Débora Lima – T20

Salto em distância – Prata

Edenílson Floriani – F42

Lançamento de dardo – 6º lugar

Arremesso de peso – 4º lugar

Edson Cavalcante – T37

100m – 4º lugar

200m – 6º lugar

Eduardo Pereira – F34

Arremesso de peso – 9º lugar

Felipe Gomes – T11

100m – 7º lugar

400m – Bronze

Fernanda Yara – T47

200m – 5º lugar

400m – Ouro

Giovanna Boscolo – F32

Lançamento de club – Bronze

Arremesso de peso – 5º lugar

Izabela Campos – F11

Lançamento de disco – Bronze

Arremesso de peso – 6º lugar

Jerusa Geber – T11

100m – Ouro

200m – Bronze

João Victor – F37

Lançamento de disco – 5º lugar

Júlio César Agripino – T11

1.500m – Ouro

5.000m – Prata

Ketyla Teodoro – T12

200m – 7º lugar

400m – Bronze

Lorena Spoladore – T11

100m – Bronze

Salto em distância – Prata

Lorraine Aguiar – T12

100m – Prata

200m – Bronze

400m – Prata

Lucas Lima – T47

400m – 10º lugar

Maria Clara Augusto – T47

100m – 4º lugar

200m – 8º lugar

400m – 5º lugar

Mateus Evangelista – T37

Salto em distância – Bronze

Petrúcio Ferreira – T47

100m – Ouro

Raissa Machado – F56

Lançamento de dardo – Ouro

Rayane Soares – T13

100m – Prata

200m – Ouro

400m – Bronze

Ricardo Mendonça – T37

100m – Ouro

200m – DNS (não participou, em inglês)

Rodrigo Parreira – T36

Salto em distância – Bronze

Samuel Conceição – T20

400m – Ouro

Thalita Simplício – T11

200m – Prata

400m – Ouro

Thiago Paulino – F57

Arremesso de peso – Prata

Verônica Hipólito – T36

100m – Bronze

Vinícius Quintino – T72 (petra)

100m – Prata

Vinícius Rodrigues – T63

100m – 5º lugar

Wallison Fortes – T64

100m – 5º lugar

200m – Ouro

Wanna Brito – F32

Lançamento de club – Ouro

Arremesso de peso – Ouro

Washington Nascimento – T47

100m – 6º lugar

Yeltsin Jacques – T11

1.500m – DSQ (desclassificado, em inglês)

5.000m – Ouro

Zileide Cassiano – T20

Salto em distância – Ouro

*Com informações do Comitê Paralímpico Brasileiro