Com 5 atletas de MS, Brasil é recordista nas Paralimpíadas com 89 medalhas

Atleta faz parte do Clube Regata de Aquidauana / Divulgação

O Brasil celebrou sua melhor performance na história dos Jogos Paralímpicos, terminando em quinto lugar no quadro geral de medalhas com um total de 89 conquistas, neste domingo, 7. A delegação brasileira se destacou em Paris 2024, consolidando-se como uma das principais potências no esporte paralímpico global.

Neste último dia de competições, o país conquistou novas medalhas que garantiram a posição final. Fernando Rufino e Tayana Medeiros foram os grandes destaques. Rufino, atleta de canoagem de Mato Grosso do Sul, levou a medalha de ouro na prova dos 200 metros da classe VL2, estabelecendo um novo recorde com o tempo de 50s47. Ele já havia conquistado o ouro na mesma prova em Tóquio 2020. Igor Tofalini, do Paraná, ganhou a prata, com uma chegada emocionante contra o norte-americano Blake Haxton, que ficou com o bronze.