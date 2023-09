Com 8 atletas de Aquidauana, seleção de MS conquista o 3º lugar nos Jogos Brasileiros

Divulgação

A seleção de Mato Grosso do Sul de handebol masculino se destacou nos Jogos da Juventude, disputado entre os dias 1 e 16 de setembro, na cidade de Ribeirão Preto-SP.

A seleção sul-mato-grossense é comandada pelo professor aquidauanense Cristio Duarte, a base da equipe é formada por 8 jovens atletas de Aquidauana, 2 de Chapadão do Sul e 1 atleta do município de Água Clara. Na decisão do terceiro lugar nos Jogos da Juventude, na segunda divisão, a seleção de Mato Grosso do Sul venceu o time do Pará por 25 a 23, numa disputa emocionante, ponto a ponto.

O evento é organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil e oferece suporte para as modalidades olímpicas por meio de ações em prol da formação de jovens atletas entre 15 a 17 anos oriundos de escolas públicas de todo o país.

O professor Cristio Duarte avaliou a participação do time no campeonato estadual como positiva, agradeceu à Prefeitura de Aquidauana, Fundação de Esportes do Município (FEMA), ao prefeito Odilon Ribeiro e à Fundesporte por todo o apoio para os atletas participarem.

"Fomos muito bem na competição, por alguns detalhes não conseguimos chegar na decisão. Estamos nos fortalecendo e temos por objetivo chegar na primeira divisão do handebol estudantil do país. Temos que continuar o trabalho de base, os nossos atletas crescem a cada competição e ganham experiência", afirmou o técnico Cristio Duarte.