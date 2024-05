Com 8.716 patrocinados, nova lista do Bolsa Atleta bate recorde

Sandro Varelo, do atletismo paralímpico, é um dos integrantes da lista / Divulgação

O maior programa de patrocínio individual do mundo chega a um novo recorde. Nesta quarta-feira (22), foi publicada no Diário Oficial da União a nova lista dos contemplados pela Bolsa-Atleta do Ministério do Esporte. Dessa vez, são 8.716 atletas beneficiados ao todo, o maior número da história do programa.

Desse total, 4.403 são esportistas da Região Sudeste; 1.889 da Sul; 1.364 do Nordeste; 668 do Centro-Oeste; e 392 da Norte. O montante de investimento para 2024 é de R$ 148,9 milhões.

A antecipação do prazo, que anteriormente se estendia até o mês de junho, foi possível graças ao esforço concentrado da Secretaria Nacional de Esportes de Alto Desempenho, responsável pela análise dos dados de milhares atletas brasileiros que se inscreveram no programa Bolsa Atleta.

Hoje é um dia muito especial para nós. Mais uma vez, quebramos o recorde no número de beneficiados. Prova do quanto é importante para a vida dos atletas brasileiros os recursos desse programa criado pelo governo Lula, posto em prática pelo Ministério do Esporte e que completa agora 20 anos de existência", diz André Fufuca, ministro do Esporte

Fufuca acrescentou que o apoio financeiro é essencial para treinar, adquirir equipamentos, custear viagens, enfim, um recurso que dá tranquilidade para que se preparem e representem bem o Brasil em disputas nacionais e internacionais”, disse o ministro. “O adiantamento da lista de contemplados do Bolsa traz um grande benefício, porque permite que atletas possam receber já no próximo mês. Entendemos a importância de poder contemplá-los com esse benefício o quanto antes no ano de Jogos Olímpicos e, ainda, a menos de 100 dias para os jogos”, afirmou a secretária nacional de Esportes de Alto Desempenho, Iziane Marques.

Criado em 2005, no primeiro mandato do presidente Lula, naquele ano o Bolsa Atleta apoiou 975 desportistas. O maior número de patrocinados, antes da relação publicação nesta quarta, havia sido registrado em 2021, ano de Olimpíadas, quando 7.197 atletas foram beneficiados.

Processo

O processo de indicação dos atletas elegíveis ao Bolsa Atleta é feito pelas entidades nacionais de administração do esporte, como o Comitê Olímpico do Brasil (COB), o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e outras confederações, a partir de resultados esportivos obtidos no ano anterior. A adesão e o envio da documentação são feitos de forma on-line.

O Bolsa Atleta conta ainda com a categoria Pódio, destinada a atletas de elite, posicionados entre os 20 melhores em seus rankings mundiais, que recebem benefícios entre R$ 5 mil e R$ 15 mil mensais. A categoria Pódio tem edital separado, que será publicado em breve.

Resultados

O reflexo do apoio do Governo Federal aos atletas e a força e abrangência do programa podem ser comprovados pelo desempenho do Brasil em dois dos maiores eventos do esporte mundial: os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos.

Em Tóquio 2021, 80% dos integrantes da delegação olímpica e 95% da paralímpica eram bolsistas. Nas Olimpíadas, o Brasil conquistou 21 medalhas (sete ouros, seis pratas e oito bronzes), em 13 modalidades, terminando nos Jogos na 12ª colocação no quadro de medalhas. Em 19 dos 21 pódios (90,45%), os atletas recebiam o Bolsa Atleta.

Já nas Paralimpíadas, foram 72 medalhas (22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes) conquistadas, o que rendeu ao país a 7ª posição no quadro de medalhas. Os bolsistas representaram 68 dos 72 pódios conquistados: 94,4% do total.

Com informações do Ministério do Esporte