Com apoio do Governo, Capital sedia Brasileiro de Motocross no fim de semana

A Capital de Mato Grosso do Sul foi escolhida para sediar a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross 2023 no próximo fim de semana, dias 26 e 27 de agosto. A competição retorna a Campo Grande após seis anos, com promessa de disputas intensas e grande público no Parque Jacques da Luz, na região das Moreninhas. A entrada é gratuita.

O evento conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). Para receber o campeonato, foram investidos R$ 249,9 mil, valor repassado à CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo). O recurso é oriundo do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos).

Segundo o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, as provas vão proporcionar uma experiência única aos espectadores. “Teremos o privilégio de acompanhar os melhores pilotos do país no motocross, que é um esporte que levanta poeira, sempre traz adrenalina e grandes emoções”.

As categorias em disputa serão MX1, MX2, MXJ, MX2J, MX3, MX4, MX5, Nacional, 50cc, 65cc e Elite MX. A pista montada no Parque Jacques da Luz conta com 1.700 metros de extensão, apresenta um terreno misto desafiador, garantindo que os pilotos enfrentem uma série de obstáculos emocionantes. Com curvas fechadas, retas de alta velocidade e saltos espetaculares, a pista foi projetada para testar a habilidade e coragem dos competidores, proporcionando um verdadeiro espetáculo de motocross.

De acordo com programação da CBM, os treinos livres começam no sábado (26), às 8 horas (horário de MS). As provas oficiais têm início no mesmo dia, com disputas nas categorias MX5, MX4 e Nacional, a partir das 16h40. O domingo (27) será dedicado às classes MX1, MX2, MXJ, MX2J, MX3, 50cc, 65cc e Elite MX, com início às 10 horas. Confira a programação completa neste link.

Todas as provas terão transmissão ao vivo pelo canal SportBay no YouTube (clique aqui para acessar).