Com apoio do Governo, Operário estreia quarta-feira na Copa do Brasil representando MS

Jogadores do Operário / Fundesporte

Após quatro anos, o Operário volta a representar Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil de futebol. Com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) e Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), o Galo da capital encara o seu xará paranaense, o Operário Ferroviário Esporte Clube, pela primeira fase da competição. A partida será realizada nesta quarta-feira (1º), no Estádio Jacques da Luz (Moreninhas), em Campo Grande, às 20 horas (horário de MS).

De acordo com regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o confronto será decidido em jogo único. Em melhor colocação no Ranking Nacional de Clubes, a equipe de Ponta Grossa (PR) tem a vantagem do empate para se classificar. Para chegar à segunda fase, só a vitória interessa ao Alvinegro sul-mato-grossense. Quem avançar encara o vencedor de União Rondonópolis (MT) x CRB (AL), que também acontece na quarta-feira (1º).

Esta é a primeira vez que os xarás se enfrentam. O Galo é o atual campeão sul-mato-grossense e na atual edição do campeonato estadual, encontra-se na terceira colocação do grupo A, com seis pontos (quatro jogos, duas vitórias e duas derrotas). O time de Campo Grande entrou em campo pela última vez no dia 18 de fevereiro. Na ocasião, empatou em 1 a 1 com o Tocantinópolis (TO), pela Copa Verde, mas acabou eliminado nos pênaltis (5x4).

Já o Fantasma jogará a Série C do Campeonato Brasileiro nesta temporada. No Estadual, a equipe paranaense fechou a primeira fase na segunda colocação, com 25 pontos (11 jogos, oito vitórias, um empate e duas derrotas), atrás apenas do Athletico Paranaense, que fez 31, e já está garantida nas quartas de final. O último compromisso do Operário (PR) foi diante do Coritiba, neste domingo (26), vencendo por 3 a 0.

Ao todo, 80 clubes disputam a primeira fase da Copa do Brasil, representando todos os estados e o Distrito Federal. São 40 partidas, que vão definir os classificados para segunda fase, também disputada em jogo único. Posteriormente, sobram 20 times para a terceira fase, além da entrada das 12 equipes pré-classificadas: Atlético Mineiro, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, Athletico Paranaense, Internacional, Corinthians e Fluminense (via Libertadores), São Paulo (via Brasileirão), Cruzeiro (campeão da Série B), Sport Recife (vice-campeão da Copa do Nordeste) e Paysandu (campeão da Copa Verde).