Com apoio do Governo, União/ABC encara o Athletico-PR pela Copa do Brasil Sub-20

Clube de Esportes União/ABC / Foto: Divulgação

O Clube de Esportes União/ABC carregará o nome de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil Masculina Sub-20 de Futebol 2023. O representante do estado encara o Athletico Paranaense, pela primeira fase da competição, nesta quarta-feira (16). A partida única será realizada no Centro de Treinamento do Cajú, em Curitiba, no Paraná, às 14 horas (horário de MS).

A equipe tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). Para custear a participação na Copa, foi firmado termo de fomento junto ao clube, com repasse de R$ 145 mil do FIE-MS (Fundo de Investimentos Esportivos).

No total, a competição organizada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) conta com 32 clubes. Na primeira fase, com 16 confrontos, as equipes se enfrentam em turno único. Em caso de empate no tempo regulamentar, o vencedor será decidido nos pênaltis.

Campeão estadual em 2022, o União/ABC participa da Copa do Brasil pelo quarto ano consecutivo. Em 2022, o Tricolor da capital foi eliminado na primeira fase, com derrota para o Palmeiras por 6 a 0. Um ano antes, a equipe sul-mato-grossense superou o Corinthians pela primeira fase, no Estádio Morenão, pelo placar de 1 a 0. O time foi eliminado na etapa seguinte (oitavas de final) para o Floresta (CE), pelo placar agregado (ida e volta) de 7 a 1. Já em 2020, caiu para o São Paulo também na primeira fase, sofrendo revés de 7 a 1 na capital paulista.

Conforme os critérios de participação da CBF, os clubes participantes são os 27 campeões estaduais, além dos vice-campeões das cinco federações estaduais melhores posicionadas no Ranking Nacional de Federações de 2023.

Quem passar de Athletico Paranaense e União/ABC vai encarar o Grêmio, de Porto Alegre (RS), na segunda fase. Isso porque, nesta terça-feira (15), o Tricolor gaúcho bateu o arquirrival Internacional, na estreia da competição. Disputado no estádio Beira-Rio, o clássico Gre-Nal terminou em 1 a 1, com vitória gremista nas penalidades máximas por 5 a 3.