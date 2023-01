Com Bruno Chaves e reforços, Aquidauanense divulga lista de jogadores para o Estadual

O Azulão trouxe vários jogadores do interior de São Paulo / Divulgação

O Aquidauanense divulgou uma relação com 17 jogadores que entram em campo na temporada 2023.

O Azulão trouxe vários jogadores do interior de São Paulo, muitos estão jogando a primeira vez no Mato Grosso do Sul.

Segundo apurado pelo O Pantaneiro, a diretoria estuda a contratação de mais três jogadores para disputa do Campeonato Sul-mato-grossense.

Em campo, o treinador comandou ontem (18), um trabalho tático em ritmo acelerado na preparação para a partida contra Dourados - DAC, marcada para domingo (22) as 15h30.

Veja a lista:

Goleiros: Gabriel, Eduardo Gabriel

Zagueiros: José Rufino, Márcio, Ilgner

Laterais: Lucas, Matheus Luciano, Kainan

Volantes: Julio Cesar, Vinicius Rodrigues, Luis Miguel

Meia: Gabriel Nascimento

Atacantes: Pablo Nobre, João Vitor, Pablo Monteiro, Mateus Jorge e Bruno Chaves

Técnico: Mauro Marino