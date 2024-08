Com disputas emocionantes, primeiro bloco dos Jogos Escolares de MS é finalizado

Prova de atletismo / Divulgação

Neste domingo (5), com emocionantes disputas, foi finalizado o primeiro bloco de modalidades dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, na faixa etária de 15 a 17 anos. Neste primeiro momento, entraram em ação estudantes-atletas do atletismo, badminton, ciclismo, judô, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia e wrestling (luta olímpica).

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul são organizados pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Enquanto a Olimpíada de Paris-2024 celebra o ápice do esporte mundial, o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, fez uma conexão inspiradora com os Jogos Escolares. "O entusiasmo e a dedicação que vemos nos jovens atletas dos Jogos Escolares são um reflexo do espírito olímpico que está brilhando em Paris neste momento. Assim como os atletas olímpicos, nossos jovens mostram que com esforço, disciplina e paixão. Eles também podem alcançar grandes feitos. Estes jogos são um trampolim para o futuro do esporte brasileiro, revelando talentos que, quem sabe, poderão representar nosso país em futuras edições das Olimpíadas”.

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, avaliou que o primeiro bloco de modalidades superou as expectativas desta nova etapa, devido a qualidade das disputas. “É incrível ver como a qualidade das disputas cresce a cada ano. Essa faixa etária está muito próxima do esporte de alto rendimento. Este foi apenas o primeiro bloco, ainda temos muitas competições pela frente e estamos muito animados e orgulhosos dos nossos atletas”.

De acordo com a diretora de Gestão de Políticas de Formação Esportiva da Fundesporte, Karina Quaini, a faixa etária está ainda mais próxima do esporte de alto rendimento. “Essa faixa etária é um passo importante para futuros atletas olímpicos. Eles passam pela base, de 12 a 14 anos, e, aos 15 a 17, decidem se querem realmente seguir no esporte até o nível olímpico. É uma fase crucial para o desenvolvimento e futuro dos atletas”.

Destaques

Um dos destaques foi a atleta de Três Lagoas Vitória da Silva Barreto, de 16 anos. Ela competiu no atletismo, na prova de arremesso do peso, e garantiu vaga na etapa nacional escolar, os Jogos da Juventude, que acontecerão em João Pessoa (PB). Esta foi sua última participação nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul.

Vitória já conquistou várias medalhas no atletismo: em 2021, ganhou ouro no arremesso do peso e lançamento do disco no JEBs (Jogos Escolares Brasileiros) e, em 2023, foi ouro no arremesso de peso no Campeonato Brasileiro Sub-18 de Atletismo.

“Os jogos são importantes porque ensinam sobre trabalho em equipe, disciplina e como lidar com vitórias e derrotas, além de incentivar o cuidado com a saúde. Eles são uma maneira divertida de aprender e crescer fora da sala de aula. Enfrentei algumas dificuldades, como a pressão para ganhar e o cansaço, pois conciliar treino com estudos é complicado. Outra dificuldade foi lidar com a frustração em algumas provas, já que nem sempre o resultado é o esperado. E, claro, as lesões são um risco que ninguém quer enfrentar”, enfatizou a atleta.

A corumbaense Rafaela Sanabria, de 15 anos, é atleta de judô e participou das disputas na categoria até 40 kg, sagrando-se vice-campeã. A atleta destacou a recepção dos Jogos e o tratamento recebido. “Gostei muito da minha participação nos Jogos Escolares. Havia muitas opções de lazer, como tirar fotos e cantar no karaokê. Conheci várias pessoas, gostei da comida e recebi muito apoio. As pessoas foram compreensivas e atenciosas. Gostei muito”.

Cauã Carlos, de 15 anos, residente na aldeia Amambai, garantiu a medalha de ouro no lançamento do disco, uma das provas do atletismo. “Fiquei muito feliz com o meu resultado, foi importante porque garanti a vaga para os Jogos Escolares Brasileiros, que era o meu objetivo. Na competição, não tive dificuldades, apenas precisei me concentrar. No entanto, na minha vida particular, enfrento muitas dificuldades financeiras. Minha inspiração no esporte é representar a minha escola, a minha comunidade e a minha cidade”.

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul promovem a prática esportiva entre os jovens e garantem a classificação dos melhores atletas para a etapa nacional, os Jogos da Juventude, organizados pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil). Neste ano, a etapa nacional ocorrerá de 13 a 28 de novembro, em João Pessoa (PB).

O segundo bloco da competição terá início nesta terça-feira (6). Confira mais informações e todos os resultados nos boletins:

