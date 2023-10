Com equipes confirmadas, Jogos Abertos de MS terão disputas em sete locais na Capital

Divulgação

Os JAMS (Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul) estão chegando e as equipes participantes já foram confirmadas. Realizada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, com organização da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), a competição ocorrerá de 2 a 5 de novembro, em sete locais em Campo Grande.

De volta após nove anos, os JAMS terão disputas de basquetebol, futsal, handebol e voleibol neste ano, no formato de seleções municipais. Cada modalidade contará com a participação de oito equipes, nos gêneros feminino e masculino.

Ao todo, 21 municípios serão representados em quadra: Água Clara, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Antônio João, Bela Vista, Caarapó, Corumbá, Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Itaporã, Jardim, Maracaju, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas.

O Cemte (Centro Municipal de Treinamento Esportivo) e o Sesc Horto vão receber as partidas de basquetebol, enquanto o futsal terá confrontos no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão) e no Centro Poliesportivo Dom Bosco.

Os jogos de handebol também acontecerão no Guanandizão e ainda terá duelos no Ginásio de Esportes Eric Tinoco Marques, o Moreninho, no campus Cidade Universitária da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

As partidas de voleibol acontecerão no Instituto Mirim e no Círculo Militar, local que também vai abrigar a Comissão Central Organizadora e o refeitório do evento.

"A retomada dos JAMS era uma reivindicação da comunidade esportiva e tem tido uma repercussão muito positiva. É interessante que é uma competição que tem uma movimentação econômica em torno da rede hoteleira, do turismo e do comércio, como restaurantes e lojas, porque muitos atletas virão com familiares e amigos para Campo Grande. Esse é o impacto extremamente positivo que o esporte traz", destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

Um dos principais objetivos da retomada dos JAMS é dar sequência ao trabalho desenvolvido no desporto escolar estadual.

"Um dos pilares do Governo do Estado nos últimos anos foi reestruturar e fortalecer o esporte escolar em Mato Grosso do Sul e isso foi alcançado, sendo hoje referência nacional. Esses atletas cresceram, se desenvolveram e agora estão nessa transição para a faixa etária adulta. Então, nosso objetivo, além de fazer a manutenção e continuar no avanço das categorias escolares, é investir no esporte universitário e adulto", pontua o diretor de esportes de excelência da Fundesporte, Leandro Fonseca.

Formato de disputa

As seleções municipais foram escolhidas obedecendo critérios estabelecidos pela Diretoria de Gestão de Políticas de Excelência e Capacitação Esportiva da Fundesporte, que podem ser conferidos no Regulamento Geral.

Na primeira fase dos JAMS, as equipes serão distribuídas em dois grupos, com quatro integrantes cada. Os jogos ocorrerão no sistema "todos contra todos". A composição das chaves será feita mediante sorteio no congresso técnico. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam às semifinais (1º A x 2º B e 1º B x 2º A).

A composição das chaves foi feita por meio de sorteio nesta quinta-feira (26). Confira aqui o chaveamento. A tabela de jogos, com a programação completa, será divulgada em breve. A cerimônia de abertura da competição acontecerá na quinta-feira (2), às 19 horas, no ginásio do Círculo Militar de Campo Grande.