Com expectativa de reunir 2 mil pessoas, Corrida dos Poderes dá largada às inscrições

Divulgação

Quem se preocupa com a saúde já pode ir preparando o tênis, a camiseta, o boné, a viseira e fazer a inscrição para participar da Corrida dos Poderes, que acontecerá em 28 de outubro, Dia do Servidor Público.

Com expectativa de reunir pelo menos 2 mil pessoas, o evento abre as inscrições nesta quinta-feira, dia 14, com primeiro lote exclusivo para servidores públicos. As informações foram dadas na noite desta quinta-feira, 13, durante lançamento da Corrida, com o plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) lotado.

Conforme detalhado no lançamento, todo o percurso da Corrida será realizado no Parque dos Poderes, possibilitando aos participantes, além do cuidado da saúde, o contato com muito verde. Haverá a modalidade de caminhada, com três quilômetros, e corrida com trajetos de cinco e de dez quilômetros. Todos os participantes receberão medalhas. Também serão entregues troféus do primeiro ao quinto lugar para os atletas de modo geral. E haverá, ainda, troféus, do primeiro ao terceiro lugar, por categorias de faixa etária e masculino e feminino.

“Em nome de todos os deputados, a Mesa Diretora agradece pela participação da ALEMS nesta iniciativa. Estamos muito felizes com esse momento. Além da confraternização, esse evento tem compromisso com a saúde. Todos os 24 deputados abraçaram essa ideia”, disse Gerson Claro, presidente da Casa de Leis.

Ele lembrou que a iniciativa foi de duas mulheres: a Kátia Claro, sua esposa, e a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel. As duas estão à frente da organização da Corrida dos Poderes.

“Estou muito empolgada com esse evento. Corrida é algo que eu gosto muito”, vibrou Mônica Riedel, que falou ao lado de Kátia Claro. “Não se trata apenas de uma corrida. Nessa ação, também há a preocupação com a saúde da população. Afinal, quando uma pessoa adota um hábito saudável, ela muda a sua vida”, acrescentou.

A fala da primeira-dama foi reforçada por Kátia Claro, que destacou, também, a participação dos três Poderes. “Houve envolvimento muito especial de todos. Cada um que representou algum órgão dos PodereS.

Os interessados podem se inscrever a partir das 8h desta quinta-feira no endereço www.poderes.ms.gov.br. Este primeiro lote será exclusivo para servidores públicos. O segundo lote de inscrições, para servidores e público em geral, tem início às 8h do dia 18 de setembro. Poderão se inscrever, inicialmente, duas mil pessoas. Dependendo da procura, poderá haver outro lote.

A Corrida dos Poderes será realizada no dia 28 de outubro, um sábado, Dia do Servidor Público. A abertura da arena será às 16h no estacionamento da ALEMS, com shows, atrações para as crianças e sorteios de brindes. Também nesse local será dada largada para a corrida e caminhada às 17h30.

O evento esportivo também oportunizará aos participantes contribuir para que crianças em vulnerabilidade social tenham um Natal mais feliz. Isso será feito por meio de entrega de brinquedos novos ou usados em bom estado no momento da retirada do kit da corrida, ou da caminhada. Os brinquedos serão doados às crianças durante campanha de fim de ano, a ser realizada pelo Governo do Estado.

Aquele ânimo de uma triatleta que já fez prova de 13 horas

Para dar aquele ânimo a quem está titubeando em participar ou não do evento, a triatleta Ironman Full, Ingrid Ximenes, falou sobre a importância do esporte para a saúde e para a vida. Participante de prova de 13 horas do Ironman Full, com três quilômetros de nado no mar, 180 quilômetros numa bike e 42 quilômetros correndo, Ingrid falou com propriedade de quem tem fôlego para viver.

“Todo mundo pode correr. Quando eu comecei, não conseguia correr 200 metros, nem terminar uma quadra. Ficava ofegante”, contou. “Você não consegue ter a felicidade se não tem saúde. Quando você tem saúde transborda amor e alegria para as outras pessoas. Quem nunca correu precisa vivenciar isso. É extraordinário!”, encorajou Ingrid, que também é formada em Educação Física e especialista em Nutrição e Metabolismo.

Autoridades

Participaram do evento desta noite, além do presidente Gerson Claro, da sua esposa, Kátia Claro, e da primeira-dama, Mônica Riedel, os deputados Junior Mochi (MDB), Marcio Fernandes (MDB), Professor Rinaldo Modesto (Podemos), o presidente da Federação de Atletismo do Mato Grosso do Sul (FAMS), Ageu de Oliveira Pereira, o diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundersul), Herculano Borges, o secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadnia (Setescc), Marcelo Miranda.

Realização

Com apoio da ALEMS e outros órgãos, a Corrida dos Poderes é realizada pela FAMS. Também são apoiadores o Governo do Estado, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas, a Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Fecomercio) e o Serviço Social do Comércio (Sesc).