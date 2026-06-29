Com gol nos acréscimos, Brasil elimina Japão e segue vivo na Copa do Mundo

Casemiro e Gabriel Martinelli marcaram os gols da Seleção, que aguarda o vencedor de Noruega e Costa do Marfim
Elenco brasileiro celebra gol de Casemiro, que abriu caminho para a virada contra o Japão / Rafael Ribeiro/CBF
O Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Na tarde desta segunda-feira (29), a Seleção Brasileira venceu o Japão por 2 a 1, em Houston, nos Estados Unidos, e garantiu classificação para a próxima fase da principal competição de futebol do planeta.
O Japão saiu na frente aos 28 minutos do primeiro tempo. Após erro na saída de bola da Seleção, Kaishu Sano recuperou a posse, avançou pelo meio e bateu rasteiro no canto direito do goleiro Alisson.
Na segunda etapa, o Brasil pressionou em busca do empate e conseguiu igualar o placar aos nove minutos. Gabriel Magalhães cruzou pela esquerda, e Casemiro subiu mais alto que a defesa japonesa para marcar de cabeça.
Quando a partida da fase de 16 avos de final caminhava para a prorrogação, Gabriel Martinelli, que havia saído do banco de reservas, garantiu a vitória brasileira aos 49 minutos do segundo tempo. Após passe de Bruno Guimarães, o atacante finalizou cruzado e contou com um leve desvio na trave antes de balançar as redes.
Agora, a Seleção Brasileira aguarda o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, que se enfrentam nesta terça-feira (30), às 13h (horário de MS). O duelo das oitavas de final está marcado para o próximo domingo (05), às 16h (horário de MS), em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
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