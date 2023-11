Com início nesta quinta-feira, Estadual Sub-15 de Vôlei reúne 31 equipes na Capital

Começa nesta quinta-feira (16), a partir das 14 horas, o Campeonato Estadual Sub-15 de Voleibol 2023, em Campo Grande. A competição terá disputas no ginásio de esportes do colégio Elite e no Cemte (Centro Municipal de Treinamento Esportivo). O evento é organizado pela FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul) e tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

No total, o campeonato reúne 31 equipes (18 no feminino e 13 no masculino), de 10 municípios: Bonito, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante e Três Lagoas.

De acordo com a FVMS, 434 pessoas estão envolvidas na competição, entre atletas, técnicos e assistentes. Além da busca por medalhas, o principal objetivo do Estadual Sub selecionar os melhores atletas e as comissões técnicas, no feminino e masculino, que irão participar dos Campeonatos Brasileiros de Seleções. As competições nacionais da CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) acontecerão no primeiro trimestre de 2024.

Programação

Os jogos da fase classificatória serão disputados nesta quinta (16) e sexta-feira (17). No sábado (18) ocorrerão as quartas de finais e semifinais. Já o domingo (19), pela manhã, será dedicado às disputas do título. Confira a programação completa: tabela de jogos – Estadual Sub-15 de Voleibol 2023.