Copa de judô reúne 600 atletas no Guanandizão em Campo Grande

O Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, em Campo Grande, recebe a Copa Moura de Judô, com lutas nesta sexta-feira (20) e sábado (21). A tradicional competição do calendário estadual da modalidade chega à sua 19ª edição e contará com a participação de judocas de diferentes idades e níveis de experiência. A entrada é gratuita ao público.

Promovido pela Associação Desportiva Moura, o campeonato é realizado pela FJMS (Federação de Judô de Mato Grosso do Sul) e tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

A competição terá, ao todo, 614 judocas (249 no feminino e 365 no masculino) em ação, de 35 clubes, nas classes judoquinha (crianças de quatro a oito anos), sub-11, sub-13, sub-15, sub-18, sub-21, sênior e dangai. As lutas serão nas categorias de peso superligeiro, ligeiro, meio-leve, leve, meio-médio, médio, meio-pesado, pesado e superpesado.

Além de Mato Grosso do Sul, agremiações dos estados Goiás, Mato Grosso e Tocantins serão representadas nos tatames do Guanandizão. Foram convidadas também equipes paraguaias e argentinas.

“A expectativa é a melhor possível, nós estamos confiantes em fazer uma grande festa e muito feliz também. Chegamos a 614 atletas inscritos e mais 130 judoquinhas. É um número grande de atletas e de estados que irão participar. Teremos sete clubes de Tocantins, três de Mato Grosso e um de Goiás, além de mais de 20 equipes daqui de Mato Grosso do Sul”, destaca Marco Moura, presidente da Associação Desportiva Moura.

Para Moura, a introdução da classe judoquinha proporciona uma série de vantagens às crianças, não apenas para o desenvolvimento esportivo, mas também para o aprimoramento das habilidades físicas e incentivo para seguir na modalidade.

“A importância dos judoquinhas participarem é total, porque eles são o futuro do judô no estado e no Brasil. Apesar de ser um festival em que todos eles ganham medalhas, é o começo de todo atleta na modalidade”.

"Esta competição é um verdadeiro símbolo da tradição e do compromisso da comunidade do judô sul-mato-grossense. Além de promover o esporte e a competição saudável, é mais um campeonato que reforça os valores fundamentais do judô, como a disciplina, o respeito e a superação”, enfatiza o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

As lutas vão começar nesta sexta-feira (20), às 18h30, com a classe judoquinha. As disputas das categorias principais acontecerão no sábado (21), com programação das 8 às 20 horas

Sexta-feira - 20/10

18h30 às 20h: festival infantil (judoquinhas)

Sábado - 21/10

8h: início da classe sub-18

9h30: classe sub-15

10h30: classe sub-21

13h30: cerimônia oficial de abertura

14h30: classe sub-11

16h00: classe sub-13

17h: classe sênior e dangai

Serviço

19ª Copa Moura de Judô

Data: 20 e 21 de outubro de 2023

Local: Ginásio Guanandizão - Travessa do Touro, 130, Jardim Nhanhá - Campo Grande (MS)

Horário: a partir de 18h30 desta sexta-feira (20); sábado (21) das 8h às 20h

Entrada gratuita