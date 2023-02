Com novo técnico, Aquidauanense enfrenta Ivinhema neste domingo

Aquidauanense tem 2 derrotas na competição / O Pantaneiro

O Aquidauanense enfrenta o Ivinhema hoje (12), na quarta rodada do campeonato sul-mato-grossense. O jogo acontece no estádio Mário Pinto em Aquidauana. Se Aquidauanense vencer empata com Ivinhema na liderança

O Azulão da Princesa busca a reabilitação na competição após a diretoria demitir o então técnico Mauro Marino.

Agora quem está no comando do time é o treinador Luiz Quirino Cruz do estado de SP.

O novo treinador do Aquidauanense disse que inicia os trabalhos no clube com muita dedicação e espera trazer bons resultados.

O novo comandante disse ao site O Pantaneiro que acredita que o clube tem condições de buscar a classificação nas próximas disputas.

“Eu agradeço o convite de estar na cidade comandando a equipe. É uma equipe jovem, com muita força, muita vontade de vencer, infelizmente no futebol nem sempre temos resultado de início. Espero trazer bons resultados e sair dessa situação que não é boa no momento”, disse o técnico.

Cruz tem pouca experiência no futebol profissional, comandando apenas o Marília/SP em três partidas em 2017

Ele tem vasto currículo nas categorias de base, comandando equipes como Inter de Bebedouro, União Barbarense e o próprio Marília na Copa São Paulo em duas oportunidades.