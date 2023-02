Operário-MS aparece na na tabela do calendário da 1ª fase da Copa do Brasil

O primeiro será entre Marília e Brusque, às 16h, no Bento de Abreu / Staff Images/CBF

A disputa começa no dia 21 de fevereiro e conta com o Operário-MS na tabela, com jogo marcado no dia 1º de março contra o Operário do Paraná.

Segundo o Midiamax, a competição começará no dia 21 de fevereiro, em São Paulo, no Estádio Bento de Abreu, com Marília e Brusque se enfrentando no jogo de abertura, às 16h.

Nesta primeira etapa, os jogos acontecerão até o dia 2 de março. Ao todo, são 20 chaves com quatro times.

Os vencedores de cada duelarão na segunda fase.

A edição de 2023 da Copa do Brasil contará com 92 agremiações esportivas.

Na primeira fase, os times duelarão em jogo único, com a equipe menor pontuada no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF sendo o mandante. Em caso de a partida terminar empatada, o visitante é quem se classifica.

O primeiro será entre Marília e Brusque, às 16h, no Bento de Abreu. Três horas depois será a vez de São Luiz-RS e Juventude fazerem um encontro regional, no 19 de Outubro, em Ijuí. Às 21h30, Marcílio Dias e Chapecoense, ambos de Santa Catarina, duelarão no Dr. Hercílio Luz. (Confira a tabela completa da primeira fase abaixo).

Confira a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil 2023:

21.fev | 16h | Marília x Brusque (Bento de Abreu - Maríliia-SP)

21.fev | 19h | São Luiz-RS x Juventude (19 de Outubro - Ijuí-RS)

21.fev | 21h30 | Marcílio Dias x Chapecoense (Dr. Hercílio Luz - Itajaí-SC)

22.fev | 19h | São Raimundo-RR x Cuiabá (A definir - A definir -RR)

22.fev | 19h | Falcon-SE x Volta Redonda (Lourival Baptista - Aracaju-SE)

22.fev | 19h | Caucaia-CE x Tombense (João Ronaldo - Pacajus-CE)

22.fev | 20h | Nova Mutum-MT x Londrina (A definir - A definir -MT)

22.fev | 21h | São Francisco-AC x Ypiranga-RS (Florestão - Rio Branco-AC)

23.fev | 19h | Humaitá-AC x Coritiba (Florestão - Rio Branco-AC)

23.fev | 20h | Ceilândia-DF x Santos (Serejão - Taguatinga-DF)

23.fev | 21h30 | Vitória-ES x Remo (A definir - A definir -ES)

23.fev | 21h30 | Trem-AP x Vasco (A definir - A definir -AP)

28.fev | 19h | Resende x Ferroviário (Raulino de Oliveira - Volta Redonda-RJ)

28.fev | 19h | Tuntum-MA x ABC (Rafael Seabra - Tuntum-MA)

28.fev | 19h30 | Tocantinópolis x América-MG (A definir - A definir-TO)

28.fev | 19h30 | Democrata GV x Santra Cruz (A definir - A definir-MG)

28.fev | 20h | União-MT x CRB (Luthero Lopes - Rondonópolis-MT)

28.fev | 20h | Real Noroeste x Vila Nova (A definir - A definir-ES)

28.fev | 21h30 | Fluminense-PI x Ponte Preta (Lindolfo Monteiro - Teresina-PI)

01.mar | 15h30 | Tuna Luso-PA x CSA (Francisco Vasques - Belém-PA)

01.mar | 16h | Nova Iguaçu x Vitória (Jânio Morais - Nova Iguaçu-RJ)

01.mar | 19h | Cordino x Brasil-RS (Leandrão - Barra do Corda-MA)

01.mar | 19h | Atlético-BA x Atlético-GO (Antônio Carneiro - Alagoinhas-BA)

01.mar | 19h | Bahia de Feira x Bragantino (Arena Cajueiro - Feira de Santana-BA)

01.mar | 19h | Retrô-PE x Avaí (A definir - A definir-PE)

01.mar | 20h | Camboriú x Manaus (Estádio das Nações - Balneário Camboriú-SC)

01.mar | 20h | São Bernardo FC x Náutico (Primeiro de Maio - São Bernardo do Campo-SP)

01.mar | 20h | Parahyba-PI x Botafogo-SP (A definir - A definir-PI)

01.mar | 20h | Athletic-MG x Brasiliense (A definir - A definir-MG)

01.mar | 20h | Campinense x Grêmio (Amigão - Campina Grande-PB)

01.mar | 21h | Princesa do Solimões-AM x Ituano (Gilberto Mestrinho - Manacapuru-AM)

01.mar | 21h | Operário-MS x Operário-PR (A definir - A definir-MS)

01.mar | 21h30 | Caldense x Ceará (Ronaldo Junqueira - Poços de Caldas-MG)

01.mar | 21h30 | ASA x Goiás (A definir - A definir-AL)

01.mar | 21h30 | JAcuipense x Bahia (A definir - A definir-BA)

02.mar | 19h15 | Iguatu x América-MG (Morenão - Iguatu-CE)

02.mar | 20h | Sergipe x Botafogo (Lourival Baptista - Aracaju-SE)

02.mar | 20h | Maringá x Sampaio Corrêa (Willie Davids - Maringá-PR)

02.mar | 20h | Real Ariquemes-RO x Criciúma (A definir - A definir-RO)

02.mar | 21h30 | Águia de Marabá x Botafogo-PB (Zinho de Oliveira - Marabá-PA)