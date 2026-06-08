Com raízes familiares em Aquidauana, Éderson chega à Copa do Mundo com a Seleção

Convocação do volante Éderson para a Copa do Mundo de 2026 tem um significado especial para Aquidauana / Divulgação

Anunciada neste domingo (07), a convocação do volante Éderson para a Copa do Mundo de 2026 tem um significado especial para Aquidauana. Embora tenha nascido em Campo Grande, o jogador da Atalanta, da Itália, carrega profundas raízes no município por meio de sua família indígena Terena, originária da Aldeia Bananal, no distrito de Taunay. Agora, ao vestir a camisa da Seleção Brasileira no maior torneio do futebol mundial, ele também leva consigo um pouco da história e da cultura aquidauanense.

O chamado para defender o Brasil colocou novamente Mato Grosso do Sul em evidência no cenário esportivo internacional. Em Aquidauana, a notícia foi recebida com orgulho por moradores, amigos e integrantes da comunidade indígena, que acompanham a trajetória do atleta e celebram o reconhecimento alcançado após anos de dedicação dentro e fora dos gramados.

Aos 26 anos, Éderson foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti após o corte do lateral Wesley, lesionado às vésperas da competição. A oportunidade representa a realização de um sonho para o meio-campista, que vinha sendo observado pela comissão técnica da Seleção, já havia figurado em convocações anteriores e constava na pré-lista.

A caminhada até a Copa esteve longe de ser simples. Revelado pelo Desportivo Brasil, o volante ganhou projeção nacional no Cruzeiro, passou pelo Corinthians e reencontrou seu melhor futebol no Fortaleza. Em seguida, atravessou o Atlântico para atuar na Itália, primeiro pela Salernitana e, depois, pela Atalanta, clube em que se consolidou como um dos principais jogadores de sua posição no futebol europeu.

As atuações consistentes na Serie A italiana abriram, definitivamente, as portas da Seleção Brasileira. Com força física, qualidade na marcação e capacidade de chegar ao ataque, Éderson chamou a atenção dos principais clubes da Europa. Atualmente, seu nome está fortemente ligado ao gigante Manchester United, da Inglaterra, que negocia sua contratação para a próxima temporada.

Agora, o volante vive a expectativa de disputar um Mundial e ajudar o Brasil na busca pelo hexacampeonato.

Surpresa em pleno momento de lazer

A convocação surpreendeu Éderson justamente quando ele aproveitava dias de descanso em Mato Grosso do Sul. Ele passou o sábado (06) em Campo Grande ao lado da esposa, Myckaela Lobianco, participando do casamento do também campo-grandense Rômulo Zwarg, atualmente no Tigres, do México. No domingo, amigos e familiares se reuniram em um restaurante da região da Chácara Cachoeira para celebrar a notícia antes do embarque do atleta para São Paulo. Já na manhã desta segunda-feira (08), Éderson desembarcou em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde se apresenta à Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo.

Federação celebra convocação

Por meio de nota, a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) celebrou a convocação de Éderson para a maior competição do futebol mundial. Confira, abaixo, na íntegra.

“O futebol sul-mato-grossense vive um momento histórico! O campo-grandense Éderson foi convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Após se destacar no futebol europeu com a Atalanta, o volante ganha a oportunidade de representar o Brasil no maior palco do futebol mundial.

Natural de Campo Grande, Éderson iniciou sua trajetória nos campos da capital sul-mato-grossense e construiu uma carreira de destaque até chegar à Seleção Brasileira. A convocação veio após uma alteração no elenco de Carlo Ancelotti para o Mundial.

Um orgulho para Mato Grosso do Sul e uma inspiração para milhares de jovens atletas que sonham em vestir a Amarelinha”.

Fim de longo jejum de 32 anos

Antes de Éderson, o último sul-mato-grossense a disputar uma Copa do Mundo havia sido o atacante Muller, que integrou o elenco tetracampeão em 1994, nos Estados Unidos.