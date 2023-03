Com três desfalques, Aquidauanense enfrenta o Novo fora de casa

O azulão chega a Sidrolândia com três desfalques / Vinicius Eduardo

O Aquidauanense FC joga nesta quarta-feira (1°) pela sétima rodada do campeonato-sul-mato-grossense.

O confronto entre Aquidauanense e Novo está marcado para as 18h, no Estádio Sotero Zarate.

No último sábado, o clube de Aquidauana empatou com o Dourados (DAC) por 2 a 2 no Estádio Mario Pinto em Aquidauana.

O azulão chega a Sidrolândia com três desfalques. O zagueiro Neto está suspenso, lateral Kaynã e o meia Gabriel estão no departamento médico.