Com três empates, Operário ocupa a 6ª posição do Grupo 7 da Série D do Brasileirão

O Operário entrou em campo para a disputa da terceira rodada da Série D do Brasileirão neste fim de semana e, com o terceiro empate consecutivo, a equipe soma três pontos e ocupa a sexta posição do Grupo 7 da competição - a chave está toda embolada, tanto que os líderes somam apenas cinco pontos, dois a mais que o Galo, que conta com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul para a disputa do nacional.

A equipe alvinegra entrou em campo no Estádio das Moreninhas na tarde de domingo (21) e saiu na frente após um golaço do lateral-esquerdo Bruno Dip. Ele cobrou falta do flanco esquerdo do campo, na altura da intermediária, direto para o gol adversário, encobrindo o goleiro rival. O gol animou a torcida operariana.

Contudo, ainda na primeira etapa, o empate veio também em lance de bola parada. A bola foi alçada contra a área operariana e o zagueiro Dante, que defendeu as cores do Operário em 2022 mas este ano está no Patrocinense, subiu mais alto para deixar tudo igual no placar - que persistiu durante o segundo tempo.

Patrocinense, Inter de Limeira e XV de Piracicaba dividem a liderança com cinco pontos cada. O G4 é fechado pelo CRAC-GO, com três pontos, mesma pontuação de Maringá-PR e Operário, único representante do Mato Grosso do Sul. Ferroviária-SP e Cascavel-PR dividem a lanterna com dois pontos cada.

O Galo tem agora dois jogos fora de casa, ambos no Paraná. Pela quarta rodada, no próximo sábado (27), às 18h, o alvinegro joga contra o Maringá, no estádio Willie Davids. Depois, no dia 3 de junho, viaja para enfrentar o Cascavel.

Todo o suporte oferecido pelo Governo de Mato Grosso do Sul para o Operário na disputa da Série D do Brasileirão acontece através de ações da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).