Começa hoje Copa Brasil de Paracanoagem

Yuri Marinho/CBCa

As disputas da primeira etapa da Copa Brasil de Paracanoagem 2023 começam neste sábado (18) e prosseguem domingo (19) no Parque das Nações Indígenas. Além de reunir grandes personagens da modalidade, como o sul-mato-grossense Fernando Rufino e o multicampeão Igor Tofalini, ela servirá como seletiva para dois eventos internacionais da temporada: a Copa do Mundo e o Campeonato Mundial de Paracanoagem.

O campeonato, que inicia oficialmente o calendário nacional da paracanoagem no ano, conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). De acordo com a Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), 87 atletas estão inscritos na Copa.

“Mato Grosso do Sul foi escolhida novamente para sediar esse importante evento, que abre a temporada da paracanoagem no país. Somos um estado acostumado a revelar grandes atletas da canoagem e agora temos a satisfação de receber a Copa Brasil por mais um ano, com o compromisso de entregar um evento melhor ainda aos participantes e público que irá assistir”, destaca o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, a competição ajuda a consolidar a canoagem e a paracanoagem em Mato Grosso do Sul, dando visibilidade ao esporte. “Hoje, temos o Fernando Rufino como referência no país e no mundo, fruto da nossa terra, que inclusive começou a remar no Parque das Nações Indígenas. Sem dúvidas, uma competição desse tamanho, com grandes feras na água, ajuda a difundir ainda mais a modalidade, atrair novos atletas e fãs”.

"A Copa chega a Mato Grosso do Sul pelo segundo ano seguido e isso demonstra o apoio e a importância que o estado dá ao desporto e paradesporto. Mato Grosso do Sul tem vários atletas que estão ganhando destaque nacional na paracanoagem e fica facil de entender um dos motivos vendo como o esporte é tratado aqui", pontua o presidente da CBCa, Rafael Girotto. "A parceria está consolidada e agora tende a crescer cada vez mais. Estamos ansiosos para receber os melhores paratletas do Brasil nesse final de semana em Campo Grande”, finaliza o dirigente.

A Copa Brasil terá a presença de competidores vindos do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Ao todo, são oito categorias em disputa: KL1, KL2, KL3 (caiaque), VL1, VL2, VL3 (embarcação Va’a – canoa havaiana), KLT1 e KLT2 (caiaque), nos gêneros feminino e masculino.

Segundo o departamento técnico da CBCa, a equipe que irá representar o Brasil no Campeonato Mundial de Paracanoagem e na Copa do Mundo será constituída a partir de resultados obtidos na Copa Brasil de Paracanoagem. Os atletas deverão apresentar resultados condizentes ao objetivo proposto para este evento, alcançando índice na respectiva classe.

Os representantes também poderão ser selecionados pela avaliação do Comitê Técnico da entidade. A Copa do Mundo acontecerá em Poznán (Polônia), entre os dias 26 e 28 de maio, e o Mundial será realizado em Duisburg (Alemanha), de 23 a 27 de agosto.