Começa nessa segunda-feira o Campeonato Integração Gospel de futsal e voleibol

O torneio reúne equipes nas categorias masculino livre, feminino livre, veterano e vôlei misto. Os jogos serão disputados no ginásio poliesportivo de Aquidauana e com a previsão de término no dia 5 de agosto.

A rodada de abertura na segunda-feira (17/07) marca dois jogos: às 20 horas no futsal feminino Lagoinha x Deus é Fiel; o segundo jogo no masculino, às 20h40min Deus de Israel x Uniedas de Anastácio.

O campeonato tem por objetivo promover a integração e participação das igrejas evangélicas de Aquidauana e Anastácio por meio do esporte.

Para terça-feira (18), será realizado 05 jogos, às 18h30min-futsal feminino- IEQ Vida Nova x Visão da Promessa; 19h- futsal veterano-Visão da Promessa x Manhã Gloriosa; 19h30mi-futsal masculino-Uniedas Anastácio x Lagoinha; 20h-futsal masculino-CCA x Adventista e às 20h30min-futsal masculino-Vitoria do Pantanal x Avivamento de Deus.

O campeonato tem apoio da Prefeitura de Aquidauana e com a organização da Fundação de Esportes do Município (FEMA), parceria da Fundesporte e os apoios: vereador Anderson Meireles, Sindarbitros, Associação de Ministros Evangélicos de Aquidauana (AMEA) e várias empresas locais.