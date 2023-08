Começa nesta segunda-feira a Taça Brasil Sub-8 de Futsal na Capital

Começa nesta segunda-feira, 7, a Taça Brasil de Clubes Sub-8 de Futsal Masculino – Divisão Especial, que terá sua primeira edição em Campo Grande. Organizada pela CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão), o evento tem o apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Jogos serão no Guanandizão

Os jogos acontecem no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, até o dia 12 de agosto. A entrada é gratuita. Para a realização do campeonato, foram investidos R$ 62 mil do FIE-MS (Fundo de Investimentos Esportivos). O recurso foi repassado à FFSMS (Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul).

Mato Grosso do Sul terá dois representantes em quadra: a AAEP/Bayern e a Associação Atlética Pelezinho. No total, a competição terá a participação de 12 clubes, divididos em três grupos, com quatro integrantes cada. O grupo A é composto por Benfica Futsal Clube (PB), Associação Atlética Balsas Futsal (MA), Abilio Nery Esporte Clube (AM) e Pelezinho (MS).

A chave B conta com Fluminense Football Club (RJ), Sport Club do Recife (PE), Goiás Esporte Clube (GO) e Associação de Esportes e Centro de Treinamento Bugre do Oeste (SC). Já a C tem AAEP – Bayern (MS), Círculo Militar de Fortaleza (CE), Clube do Remo (PA) e Escolinha de Futsal Carvalho e Carvalho Ltda (PR).

De acordo com regulamento da CBFS, as equipes se enfrentam em rodízio simples, no sistema “todos contra todos” dentro dos grupos. O líder de cada chave e o vice-líder, além dos dois melhores índices técnicos entre os terceiros colocados, avançam às quartas de final. A fase de “mata-mata” será com jogo único até a decisão.

As partidas começam na próxima segunda-feira (7), a partir das 12 horas (horário oficial de MS). Até quarta-feira (9), quando se encerra a etapa classificatória da fase de grupos, serão seis jogos por dia no Guanandizão. As quartas de final ocorrem na quinta-feira (10) e as semifinais na sexta (11). A final está marcada para sábado (12), às 10 horas.

Confira todos os jogos e chaveamento, com horários no fuso de Campo Grande (MS): Tabela – Taça Brasil de Clubes Sub-8 de futsal masculino – Divisão Especial. Todas as partidas terão transmissão ao vivo da CBFS TV no YouTube (clique aqui para acessar).

Serviço

O Ginásio Guanandizão está localizado na Travessa do Touro, 130 – Vila Nhanhá, em Campo Grande. A entrada é gratuita para quem quiser assistir às partidas.