Comercial perde clássico contra Operário e cai para segunda divisão

Vinícius Eduardo

Foi um domingo triste para torcedor do Comercial, isto porque pela primeira vez o colorado vai jogar a segunda divisão do futebol sul-matogrossense a partir de 2024. A situação vexatória do Esporte Clube Comercial, segundo time com o maior número de títulos (9) do Campeonato Estadual, já era prevista, em virtude da crise financeira pela qual o Colorado passa no futebol desde 2017.

A partida, disputada no Estádio Jacques da Luz, neste domingo (19), pela última rodada da fase de grupos do Estadual, terminou com o placar mínimo de 1 a 0 para o Operário no clássico "Comerário", com gol do atacante Kaique Marcial aos 29 minutos do segundo tempo.

Foram oito jogos, dois empates, seis derrotas e nenhuma vitoria. O time de Ronildo Rocha sofreu 12 gols e fez apenas dois gols no campeonato.

O Comercial só escaparia do rebaixamento se vencesse o Operário no clássico e se o Coxim perdesse para o Costa Rica.Nenhum dos dois possíveis resultados se concretizou e o Colorado amarga o rebaixamento para o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B 2024.