Competição inédita de basquete na Capital reúne equipes do Brasil, Paraguai e Bolívia

Competição será no ginásio do Sesc Horto / Divulgação/Fundesporte

Campo Grande é o ponto de encontro de atletas do Brasil, Paraguai e Bolívia na primeira edição da Copa Mercosul de Basquetebol de Base, que começou nesta quarta-feira (16). Com partidas no Cemte (Centro Municipal de Treinamento Esportivo) e no ginásio do Sesc Horto, o torneio reúne equipes das categorias sub-14, sub-16 e sub-18.

A competição é organizada pela CBB (Confederação Brasileira de Basketball), em parceria com a FBMS (Federação de Basketball de Mato Grosso do Sul), com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). A cerimônia de abertura acontecerá nesta quarta-feira (16), às 18h30, no Cemte, que também recebe cinco partidas no decorrer do dia.

Representando o Brasil, a seleção de Mato Grosso do Sul competirá no torneio. O Paraguai será representado pelos times Area 4 e Espica, enquanto a Bolívia terá o Santa Cruz como representante. A competição tem disputas tanto no masculino quanto no feminino em todas as categorias.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, destaca a importância do evento para a integração regional e o incentivo ao esporte de base. "É uma competição que ressalta o papel de Campo Grande como um importante centro esportivo no Mercosul, promovendo o intercâmbio cultural entre jovens atletas e fortalecendo o basquete como uma modalidade crescente em nosso estado", afirmou.

Diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez também ressalta o impacto da Copa Mercosul para o desenvolvimento do esporte local. "A realização de uma competição internacional como esta em Mato Grosso do Sul é uma oportunidade única para nossos atletas ganharem experiência e competirem em alto nível”.

Confira neste link a tabela completa de jogos da Copa Mercosul. A entrada é gratuita.

*Com informações da Fundesporte.