Competições do futebol masculino de base 2024 vão de fevereiro e novembro

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou o calendário das competições do futebol masculino de base 2024. Com o objetivo de fomentar as categorias jovens dos clubes brasileiros, a abertura da temporada será no dia 28 de fevereiro com a Copa do Brasil Sub-17.

Com seis competições, o calendário se estende de fevereiro a novembro.

No primeiro semestre de 2024, a bola rola para o Campeonato Brasileiro Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-15, a Liga de Desenvolvimento Sub-13 e a Copa do Brasil Sub-17. Já no segundo semestre, o Campeonato Brasileiro Sub-17 e a Copa do Brasil Sub-20 movimentarão o futebol de base.

Confira as datas das competições de 2024 para o futebol masculino de base:

Campeonato Brasileiro Sub-20 - 3 de abril a 20 de julho

Campeonato Brasileiro Sub-17 -02 de julho a 3 de novembro

Campeonato Brasileiro Sub-15 - 02 de março a 27 de julho

Copa do Brasil Sub-20 -14 de agosto a 2 de novembro

Copa do Brasil Sub-17 -28 de fevereiro a 1 de maio

Liga de Desenvolvimento Masculina Sub - 1 a 7 de abril