Confira a classificando do 1ª etapa do Campeonato Estadual de Canoagem

Competição aconteceu no domingo / Divulgação

Aconteceu no último domingo, 14, no rio Taquarussu, em Anastácio, para a primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoagem 2024.

O melhor tempo da competição foi do campo-grandense Daniel Hayachi, na categoria K1 Sênior, conquista o primeiro lugar com 37 minutos e 05 segundos.

Na categoria Mater A, o aquidauanense Wanderley da Silva dos Santos levou o primeiro lugar com tempo final de 42 minutos e 59 segundo. Também de Aquidauana, Epifânio Luiz de Oliveira, venceu a categoria Master B em 44 minutos e 56 segundos.

A realização da primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoagem 2024 é uma iniciativa conjunta da Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul, MS Canoagem e CRA (Confederação Brasileira de Canoagem), demonstrando o compromisso dessas entidades com o fomento e a promoção do esporte no Estado.

Confira a lista: