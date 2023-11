Confira o cronograma da semana dos 41º Jogos da Primavera

Equipe feminina de futsal / Divulgação

Os Jogos da Primavera realizado pela Prefeitura de Aquidauana, pela FEMA (Fundação de Esportes do Município de Aquidauana), reúne escolas da Rede Pública e Privada. Os jogos estão acontecendo de segunda a sexta-feira, no turno matutino, vespertino e noturno no Poliesportivo.

Nesta terça-feira, 7, tem futsal de manhã e à tarde e a partir das 18h30 iniciam os jogos de voleibol. Na quarta-feira, 8, tem voleibol, handebol e futsal no turno da manhã, já à tarde e à noite os jogos serão de futsal, todos no Poliesportivo.

Já na quinta-feira, 9, a partir das 13h, no SIMTED de Aquidauana, acontecerão as competições de xadrez. E ao longo do dia, acontecerão as competições de handebol e futsal, no período matutino. No período vespertino, acontece as competições de futsal e voleibol, e a noite, de futsal, no Poliesportivo.

E na sexta-feira, 10,acontece as competições de futsal, no período da manhã, handebol, na parte da tarde, e a sexta-feira de jogos, finaliza com o voleibol.

No sábado, 11, três modalidades esportivas prometem agitar o final de semana. Natação está prevista começar às 7h30min no Clube Aquático do GRESSA. Também ao longo de sábado, acontecerão as competições de Judô e Karatê, ambas serão realizadas no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana.

O Jogos da Primavera faz parte do calendário oficial de eventos da Prefeitura de Aquidauana, teve abertura realizada com sucesso e muita empolgação no dia 27 de outubro, e segue com os jogos ao longo deste mês de novembro. A entrada é franca e a sua torcida faz toda diferença para as crianças e adolescentes.