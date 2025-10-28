Confira o cronograma do X Open de Bocha Adaptada da Pestalozzi

Evento ocorre de 5 a 7 de novembro e reúne atletas de várias delegações em três dias de competições
A cerimônia oficial de abertura está marcada para as 19h30 / Divulgação
Entre os dias 5 e 7 de novembro, a Associação Pestalozzi de Aquidauana promove o X Open de Bocha Adaptada, um dos eventos mais importantes do calendário esportivo inclusivo do município. A competição reúne atletas de várias cidades, em três dias de disputas, confraternização e celebração da inclusão por meio do esporte.
A programação tem início na quarta-feira (5), com a chegada das delegações a partir das 10h. Às 14h, ocorre o congresso técnico, seguido de jantar entre 18h e 19h. A cerimônia oficial de abertura está marcada para as 19h30, na quadra da Pestalozzi, e será seguida por um show de confraternização.
Na quinta-feira (6), os jogos começam às 8h da manhã, com intervalo para almoço entre 11h30 e 12h30, e continuam durante a tarde.
A sexta-feira (7) será dedicada às finais, com início às 8h, encerramento às 11h e retorno das delegações às 13h.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Esporte
Rodada do dia 22 de outubro consagrou equipes em quatro categorias femininas e na Master
Economia
Beneficiários devem conferir o número final do cartão para saber o dia do depósito
Cidades
Programa "Regulariza Corumbá" vai até 31 de dezembro e permite parcelamento em até 24 vezes
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS