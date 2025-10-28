Confira o cronograma do X Open de Bocha Adaptada da Pestalozzi

A cerimônia oficial de abertura está marcada para as 19h30 / Divulgação

A programação tem início na quarta-feira (5), com a chegada das delegações a partir das 10h. Às 14h, ocorre o congresso técnico, seguido de jantar entre 18h e 19h. A cerimônia oficial de abertura está marcada para as 19h30, na quadra da Pestalozzi, e será seguida por um show de confraternização.

Entre os dias 5 e 7 de novembro, a Associação Pestalozzi de Aquidauana promove o X Open de Bocha Adaptada, um dos eventos mais importantes do calendário esportivo inclusivo do município. A competição reúne atletas de várias cidades, em três dias de disputas, confraternização e celebração da inclusão por meio do esporte.

Na quinta-feira (6), os jogos começam às 8h da manhã, com intervalo para almoço entre 11h30 e 12h30, e continuam durante a tarde.

A sexta-feira (7) será dedicada às finais, com início às 8h, encerramento às 11h e retorno das delegações às 13h.

