Acessibilidade

29 de Janeiro de 2026 • 19:37

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidade

Confira o edital do processo seletivo para os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2026

As inscrições para atletas têm início previsto para o dia 9 de fevereiro, já as inscrições dos técnicos iniciam no dia 12 de março

Da redação

Publicado em 29/01/2026 às 13:48

Atualizado em 29/01/2026 às 13:52

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A avaliação dos candidatos será baseada nos resultados alcançados em competições disputadas em 2025 / Divulgação/Governo de MS

A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) publicou no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (28) o edital do processo seletivo dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. Os auxílios financeiros variam de R$ 523 a R$ 7,3 mil, conforme categorias. Ao todo, são 15 categorias de bolsas destinadas a atletas, paratletas e treinadores.

As inscrições para atletas têm início previsto para o dia 9 de fevereiro, já as inscrições dos técnicos iniciam no dia 12 de março. Os programas contemplam 13 categorias de benefício para atletas e duas para técnicos, todas com vigência de 12 meses, com o objetivo de garantir condições de preparação e participação em competições de alto nível.

Entre as categorias atendidas estão: estudantil, universitário, atleta e paratleta nacional, pódio, internacional, máster, pré-olímpico, olímpico, paralímpico e surdolímpico.

As inscrições dos atletas terão início no dia 9 de fevereiro e deverão ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do programa (www.bolsa.fundesporte.ms.gov.br), com encerramento em 11 de março. Já os treinadores poderão se candidatar no período de 12 a 23 de março, no mesmo site. O processo seletivo também prevê uma etapa de entrevistas com os participantes inscritos.

A avaliação dos candidatos será baseada nos resultados alcançados em competições disputadas em 2025, com pontuação atribuída conforme o nível e a relevância dos campeonatos.

“Fiquem ligados, não percam essa oportunidade que ajuda tanto os atletas a continuarem treinando em alto nível, sabemos que o Mato Grosso do Sul, é o primeiro estado a criar o Bolsa Técnico no Brasil, e queremos que todos participem. Prepare a sua documentação, acesse todas as informações, não deixe para última hora, queremos que todos tenham acesso”, ressaltou o titular da Setesc, Marcelo Ferreira Miranda.

Leandro Fonseca, diretor de Gestão de Políticas de Excelência e Capacitação Esportiva da Fundesporte, setor que administra os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, salienta que a meta é ampliar o número de inscrições no processo seletivo:

“São as mesmas categorias do ano passado, não houve nenhuma alteração na legislação, no dia 9 de fevereiro abrimos as inscrições e a expectativa é ampliar o número de inscritos, fizemos algumas alterações no sistema para facilitar a inscrição, baseado em algumas dificuldades que alguns atletas tiveram no ano passado, organizamos com a SETIDG (Secretaria-Executiva de Transformação Digital) para que eles pudessem fazer algumas adaptações no sistema facilitando a inscrição. A expectativa é de ampliar o número de inscritos no processo e de que a gente possa continuar atendendo com as bolsas os melhores atletas do estado”, salientou Leandro.

Acesse o edital do processo seletivo dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2026 (clique para acessar).

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Calendário esportivo

Estadual de Futebol 2026 abre com ação de conscientização pela causa animal

Competição

Aldeia Limão Verde define finalistas do Torneio de Integração 2026

Futebol regional

Cristo Rei FC participa de apresentação do Clube de Regatas Aquidauana para 2026

A presença do Cristo Rei FC no evento reafirma um compromisso coletivo com o desenvolvimento do futebol regional

Esporte

Anastaciano participa da maior corrida de rua do Centro Oeste

Publicidade

Bets

Dados revelam quem são e como jogam os brasileiros nas bets

ÚLTIMAS

Carreira

Secretaria de Assistência Social de Aquidauana oferece cursos gratuitos de qualificação

A iniciativa visa proporcionar à população novas ferramentas para ingressar no mercado de trabalho

Infraestrutura

Prefeitura de Aquidauana realiza manutenção na Rua Roberto Scaff, no bairro Serraria

Durante a execução dos trabalhos, a prefeitura pede a compreensão dos moradores e a atenção dos motoristas que trafegam pela região

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo