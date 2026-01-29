Confira o edital do processo seletivo para os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2026

A avaliação dos candidatos será baseada nos resultados alcançados em competições disputadas em 2025 / Divulgação/Governo de MS

A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) publicou no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (28) o edital do processo seletivo dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. Os auxílios financeiros variam de R$ 523 a R$ 7,3 mil, conforme categorias. Ao todo, são 15 categorias de bolsas destinadas a atletas, paratletas e treinadores.

As inscrições para atletas têm início previsto para o dia 9 de fevereiro, já as inscrições dos técnicos iniciam no dia 12 de março. Os programas contemplam 13 categorias de benefício para atletas e duas para técnicos, todas com vigência de 12 meses, com o objetivo de garantir condições de preparação e participação em competições de alto nível.

Entre as categorias atendidas estão: estudantil, universitário, atleta e paratleta nacional, pódio, internacional, máster, pré-olímpico, olímpico, paralímpico e surdolímpico.

As inscrições dos atletas terão início no dia 9 de fevereiro e deverão ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do programa (www.bolsa.fundesporte.ms.gov.br), com encerramento em 11 de março. Já os treinadores poderão se candidatar no período de 12 a 23 de março, no mesmo site. O processo seletivo também prevê uma etapa de entrevistas com os participantes inscritos.

A avaliação dos candidatos será baseada nos resultados alcançados em competições disputadas em 2025, com pontuação atribuída conforme o nível e a relevância dos campeonatos.

“Fiquem ligados, não percam essa oportunidade que ajuda tanto os atletas a continuarem treinando em alto nível, sabemos que o Mato Grosso do Sul, é o primeiro estado a criar o Bolsa Técnico no Brasil, e queremos que todos participem. Prepare a sua documentação, acesse todas as informações, não deixe para última hora, queremos que todos tenham acesso”, ressaltou o titular da Setesc, Marcelo Ferreira Miranda.

Leandro Fonseca, diretor de Gestão de Políticas de Excelência e Capacitação Esportiva da Fundesporte, setor que administra os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, salienta que a meta é ampliar o número de inscrições no processo seletivo:

“São as mesmas categorias do ano passado, não houve nenhuma alteração na legislação, no dia 9 de fevereiro abrimos as inscrições e a expectativa é ampliar o número de inscritos, fizemos algumas alterações no sistema para facilitar a inscrição, baseado em algumas dificuldades que alguns atletas tiveram no ano passado, organizamos com a SETIDG (Secretaria-Executiva de Transformação Digital) para que eles pudessem fazer algumas adaptações no sistema facilitando a inscrição. A expectativa é de ampliar o número de inscritos no processo e de que a gente possa continuar atendendo com as bolsas os melhores atletas do estado”, salientou Leandro.

Acesse o edital do processo seletivo dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2026 (clique para acessar).

