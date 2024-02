Confira os jogos do próximo domingo no campeonato de futebol de Nioaque

Estádio Municipal Mauro Resstel / Divulgação

Acontece no próximo domingo, 4, partidas do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2024 de Nioaque. Quatro equipes disputam pontuação no Estádio Mauro Resstel.

Os times entram em campo às 8h, 10h, 14h e 16h. Ao todo, oito equipes vão animar o gramado no domingo.

Confira: