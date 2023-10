Confira os municípios classificados para a próxima fase da Copa Assomasul

Divulgação

No último final de semana, nos dias 07 e 08 de outubro, as cidades de Caarapó e Mundo Novo sediaram a terceira fase da 19ª Copa Assomasul. Na etapa realizada em Caarapó, no último sábado, dia 07, a equipe da casa e o município de Antônio João garantiram sua classificação. Já na etapa em Mundo Novo, no domingo, dia 08, a cidade de Corumbá e a equipe da casa conseguiram avançar na competição.

Sobre a Copa Assomasul

Ao longo das edições da Copa, promovida pela Assomasul, a entidade sempre buscou fortalecer o municipalismo do estado, priorizando o intercambio e a convivência dos funcionários públicos dos municípios filiados, através do esporte e de momentos de lazer e trocas de experiências por meio do futebol, uma paixão de todos os brasileiros.

Além de promover essa integração entre os servidores municipais, proporcionando lazer, esporte e saúde, que é um dos principais objetivos da Associação, a Copa também possibilita a união entre os prefeitos, reforçando ainda mais o municipalismo atuante no estado.

Nesta edição, 65 municípios foram inscritos no início do campeonato, contemplando as regiões Norte, Sul, Leste e Oeste do estado, com aproximadamente 1.500 atletas, envolvendo prefeitos, vereadores, secretários e os funcionários das prefeituras e câmaras municipais.

Os prêmios desta edição será dividido para o município campeão, vice-campeão, terceiro e quarto lugar. O Campeão, vai ganhar o valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), vice-campeã no valor de R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais), terceiro lugar no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) e quarto lugar, no valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), além de troféus e medalhas que será distribuído para os atletas. O município campeão vai ganhar um prêmio extra que ainda não foi decidido, mas na edição passada foi uma quadra sintética para a cidade vencedora.

A Copa Assomasul, é coordenada pela diretoria da entidade, tendo com o presidente o prefeito de Nioaque, Valdir Junior, o diretor-esportivo e prefeito de Caarapó, André Nezzi e o diretor de cultura e prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho.

Confira abaixo como ficaram os grupos:

21/10 – Camapuã (Sede), Paranhos, Ponta Porã, Rio Brilhante e Vicentina.

22/10 – Santa Rita do Pardo (Sede), Maracaju, Porto Murtinho, Três Lagoas e Deodápolis.

28/10 – Caracol (Sede), Aquidauana, Nova Andradina, Tacuru e Amambai.