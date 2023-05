Congresso técnico da Mirancopa 2023 acontece nesta quinta-feira

Abertura oficial será no dia 20 de maio / Foto: Divulgação

Acontece nesta quinta-feira, 11, às 19h, o Congresso Técnico da Mirancopa 2023. Nesta edição, os atletas disputam modalidades de futebol de salão, voleibol de areia de quadra, basquetebol, atletismo, xadrez e sinuca.

Será debatido na reunião, que é aberta ao público no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) do município, todas as regras que vão reger os jogos.

A abertura oficial será no dia 20 de maio, no Ginásio de Esportes Guilherme Maidana, e as finais previstas para o mês de julho. Será uma competição curta de 45 dias, conforme o secretário Municipal de Esporte e Lazer Dino Manoel da Silva.

A parte artística da abertura da Mirancopa terá apresentações culturais de grupos locais de dança e música e show da dupla Rodrigo e Thayane, que já estão confirmados até o momento.