Estudantes-atletas do Cejar, campeões dos Jogos Escolares da Juventude de MS, foram recepcionados pelo prefeito Mauro do Atlântico / (Foto Divulgação)

A festa, foi a melhor forma da população demonstrar seu carinho e reconhecimento aos jovens estudantes pela conquista do título de campeão do JOJUMS-Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul.

O cotidiano da vida secular no centro de Aquidauana, município localizado a 140 quilômetros de Campo Grande, a Capital do Estado, foi diferenciado no meio da tarde de hoje (26). Uma carreata, que teve a frente viatura do Corpo de Bombeiros transportando estudantes-atletas, chamou a atenção de motoristas, transeuntes, comerciantes e comerciários.

Equipe do Cejar que disputou e venceu os Jogos Escolares da Juventude 2025, em Três Lagoas (Foto Divulgação)

Felizes, eles mostraram medalhas e troféu para todos e acenavam do alto da viatura. A vibração foi recíproca por parte de motoristas, que responderam com um buzinaço. O título, representa a consagração do Futsal de Aquidauana no Estado, porque, segundo informações do técnico, professor Denner Elias Ferreira, há toda uma história de outras conquistas por trás desta vitória.

“Somos campeões do Escolar de Futsal de 2023, campeões do Jems (Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul) de 2023; tetracampeões dos Jogos da Primavera na categoria Sub-14; campeões da seletiva 2025 para o JOJUMS; e, agora, campeões do JOJUMS, segunda divisão”, informa Denner.

Ao agradecer a todos que fizeram parte desta conquista, o professor-técnico, disse que a equipe foi para a disputa em Três Lagoas “com a missão de elevar Aquidauana para a primeira divisão do Futsal em Mato Grosso do Sul: missão dada e missão cumprida”.

Estudantes-atletas campeões do JOJUMS representam a Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (Foto Divulgação)

Na primeira fase, a equipe do Cejar jogou contra Figueirão, Novo Horizonte do Sul e Três Lagoas, na chave do grupo. Conseguiu a classificação antecipada após duas vitórias. E perdeu a terceira partida para a equipe de Três Lagoas, uma das favoritas a conquista da competição.

Nas quartas de final, os meninos do Cejar derrotaram outro favorito: o time da cidade de Bonito, por 3 a 2. Na final, voltaram a jogar contra Três Lagoas, que ganhou deles na primeira fase, por 6 a 2.

“Aí, a história foi outra. Nosso time estava muito dedicado e confiante e conseguimos conquistar o título nos pênaltis”, comemora o técnico Denner. O goleiro Davi foi ágil e defendeu o pênalti que poderia ter dado a vitória ao adversário.

Carreata festiva foi a recepção vibrante que a população fez para os estudantes-atletas no retorno à Aquidauana (Foto Divulgação)

Brayan Corrêa Casanova, do Cejar, foi o artilheiro. “Não fiz nada sozinho, foi o time que ganhou”, disse, na humildade. Todos venceram não apenas dentro de quadra, mas ganharam do “sexto” jogador de Três Lagoas, que foi a vibrante torcida, em peso no ginásio.

Desta forma, o time do Cejar é bicampeão dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul. Após a carreata receptiva, todos foram recebidos pelo prefeito de Aquidauana, Mauro Luiz Batista, o Mauro do Atlântico.