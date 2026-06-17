Contemplados pelo Bolsa Atleta assinam termo de adesão

Divulgação/Governo de MS

Foi oficialmente concluído nesta terça-feira (16) o processo de adesão ao programa Bolsa Atleta, uma das principais políticas públicas de incentivo ao esporte desenvolvidas pelo Governo de Mato Grosso do Sul. A etapa final consistiu na assinatura do Termo de Adesão pelos atletas contemplados, realizada nos dias 15 e 16 de junho, na sede da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

Nesta edição, o investimento total destinado aos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico é de R$ 4,2 milhões. Ao todo, 304 atletas foram contemplados e, com a formalização da adesão, passam a integrar oficialmente o programa. O pagamento do benefício está previsto para começar em agosto, com vigência de 12 meses.

No Bolsa Atleta, as categorias atendidas são: Estudantil, Universitário, Nacional, Nacional Paralímpico, Nacional Surdolímpico (nova categoria), Internacional, Máster (35+), Pódio Complementar, Pódio Complementar Paralímpico, Pódio Complementar Surdolímpico (nova categoria), Pré-Olímpico, Pré-Paralímpico e Pré-Surdolímpico, Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico (nova categoria), além da categoria destinada a atleta-guia, atletas assistentes e funções similares (nova categoria).

Já o Bolsa Técnico contempla duas modalidades de benefício: Técnico 1 e Técnico 2, voltadas aos profissionais responsáveis pela formação e preparação dos atletas.

Todo o processo de inscrição, análise e adesão foi realizado de forma totalmente on-line, proporcionando mais agilidade, transparência e acessibilidade aos participantes de todas as regiões do estado.

O Programa Bolsa Atleta tem como principal objetivo oferecer suporte financeiro para que os esportistas sul-mato-grossenses possam manter a rotina de treinamentos, participar de competições e investir em seu desenvolvimento técnico. O programa é considerado uma ferramenta estratégica para a permanência dos atletas no esporte, contribuindo para a formação de talentos e fortalecendo a representatividade de Mato Grosso do Sul em competições regionais, nacionais e internacionais.

O Programa Bolsa Atleta é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Atletas Contemplados

Maria Fernanda Scheer, 14 anos, de Chapadão do Sul, é atleta do tênis de mesa, receberá a bolsa pela primeira vez e ressaltou como está se sentindo. Maria Fernanda ganhou os Jogos Escolares da Juventude de MS 2026 e garantiu a vaga para o JEB’s (Jogos Escolares Brasileiros), em Brasília (DF).

"Estou me sentindo privilegiada. Eu jogo tênis de mesa e participo de competições desde 2021, sempre tentando melhorar. Desde 2024, comecei a disputar campeonatos brasileiros e já ganhei em cidades como Imperatriz e Palmas. O Bolsa Atleta vai me ajudar a comprar equipamentos novos, melhorar meus treinos e ter um desempenho ainda melhor. Com materiais novos e mais estrutura, consigo evoluir cada vez mais na modalidade", frisou.

Ângelo Antônio Correia de Souza, 19 anos, de Campo Grande, foi contemplado com a Bolsa Atleta - Nacional.

“Eu acho que o incentivo financeiro no esporte é muito importante. Principalmente nas categorias de base, é algo que se faz extremamente necessário para que seja um incentivo a mais, para que o atleta traga cada vez mais resultados e principalmente que não pare de praticar o seu esporte. Eu nado há muito tempo, vou fazer 10 anos já”.

Ele ainda acrescentou: “Já tive várias experiências durante essa vida de treinamento. Já tive a oportunidade de treinar muito, tive a oportunidade de treinar menos. Mas o bolsa atleta sempre foi algo muito importante para que eu não parasse de nadar. Acho que é um incentivo. Muito importante para que eu não finalizasse minha carreira na natação”.

Com a assinatura dos Termos de Adesão pelos atletas contemplados, o processo do Bolsa Atleta foi oficialmente encerrado. Já o edital do Bolsa Técnico segue em andamento e está com prazo aberto para interposição de recursos até esta quinta-feira (18). Os interessados podem consultar as informações e realizar os procedimentos necessários por meio do link.

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