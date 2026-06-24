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Esportes

Copa 2026 com Brasil em campo: veja as partidas desta quarta-feira

Jogos de cada chave serão simultâneos para evitar favorecimento

Com infomações da Agência Brasil

Publicado em 24/06/2026 às 15:45

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A terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começa nesta quarta-feira (24), com seis partidas distribuídas entre os grupos A, B e C. O destaque da rodada é para a partida entre Brasil e Escócia, às 19h pelo Grupo C, em Miami.

No mesmo horário, será disputada a outra partida da chave, entre Marrocos e Haiti, em Atlanta. Como previsto pelo regulamento, os jogos de cada chave ocorrem de forma simultânea na última rodada da fase de grupos, de forma a evitar favorecimento a alguma seleção.

As primeiras partidas do dia serão pelo Grupo B, às 16h. Suíça e Canadá se enfrentam em Vancouver, enquanto a equipe de Bósnia e Herzegovina encara o Catar, em Seattle.

A rodada do dia encerra às 22h com as partidas do Grupo A. O México enfrenta a República Tcheca, na Cidade do México; e a Coreia do Sul joga contra a África do Sul, em Monterrey.

Jogos desta quarta-feira, 24 de junho

16h - Suíça x Canadá (Grupo B)

16h - Bósnia e Herzegovina x Catar (Grupo B)

19h - Escócia x Brasil (Grupo C)

19h - Marrocos x Haiti (Grupo C)

22h - República Tcheca x México (Grupo A)

22h - África do Sul x Coreia do Sul (Grupo A)

Classificação nos grupos

  • Grupo C

Brasil – 4 pontos; saldo de gols: 3

Marrocos – 4 pontos; saldo de gols: 1

Escócia – 3 pontos; saldo de gols: 0

Haiti – 0 ponto; saldo de gols: -4

Resultados das duas primeiras rodadas

1ª rodada

Brasil 1 x 1 Marrocos

Haiti 0 x 1 Escócia

2ª rodada

Escócia 0 x 1 Marrocos

Brasil 3 x 0 Haiti

Brasil e Marrocos chegam à última rodada com quatro pontos cada, ocupando as duas primeiras posições da chave. A Escócia aparece na sequência, ainda com chances de classificação, enquanto o Haiti precisa de vitória e combinação de resultados para avançar entre as melhores terceiras colocadas nos 12 grupos.

O confronto entre Brasil e Escócia é direto na disputa por vaga, enquanto Marrocos tenta confirmar a classificação diante do Haiti.

- Grupo A

México – 6 pontos; saldo de gols: 3

Coreia do Sul – 3 pontos; saldo de gols: 0

República Tcheca – 1 ponto; saldo de gols: -1

África do Sul – 1 ponto; saldo de gols: -2

Resultados das duas primeiras rodadas

1ª rodada

México 2 x 0 África do Sul

Coreia do Sul 2 x 1 República Tcheca

2ª rodada

República Tcheca 1 x 1 África do Sul

México 1 x 0 Coreia do Sul

México chega à rodada final já classificado, com seis pontos obtidos nas duas primeiras rodadas.

Sua adversária, a República Tcheca, entra em campo na busca de pontos que podem garantir a classificação – em uma disputa direta com as duas equipes que se enfrentarão na outra partida do grupo: África do Sul e Coreia do Sul.

Com três pontos nas duas primeiras rodadas, a Coreia do Sul depende apenas de si para garantir vaga.

- Grupo B

Canadá – 4 pontos; saldo de gols: 6

Suíça – 4 pontos; saldo de gols: 3

Bósnia e Herzegovina – 1 ponto; saldo de gols: -3

Catar – 1 ponto; saldo de gols: -6

Resultados das duas primeiras rodadas

1ª rodada

Canadá 1 x 1 Bósnia e Herzegovina

Catar 1 x 1 Suíça

2ª rodada

Suíça 4 x 1 Bósnia e Herzegovina

Canadá 6 x 0 Catar

O principal confronto do Grupo B será entre as duas equipes que lideram a chave: Canadá e Suíça, com quatro pontos cada. A liderança da chave, portanto, será decidida nesta partida de hoje, o que garante ainda mais emoção para o confronto.

Com um ponto cada, Bósnia e Catar também entram em campo precisando de vitória para, em uma combinação de resultados, manter chances de classificação.

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