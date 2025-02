Copa Aquidauana de Esportes de Quadra abre inscrições para atletas da região

Ginásio Poliesportivo de Aquidauana / Divulgação

A Copa Aquidauana de Esportes de Quadra está com inscrições abertas para atletas de Aquidauana e cidades vizinhas. O torneio contará com disputas nas modalidades de futsal, handebol, voleibol e basquete, com categorias masculina e feminina. A idade mínima para participação é de 16 anos.

As taxas de inscrição variam conforme a modalidade: R$ 250 para equipes de futsal masculino e R$ 100 para equipes de futsal feminino, basquete, handebol e voleibol.

A premiação inclui troféus, medalhas e valores em dinheiro, sendo 60% para os campeões e 40% para os vice-campeões.

O congresso técnico, obrigatório para todos os participantes, será realizado no dia 19 de fevereiro de 2025, às 19h, no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 99634-0559, com o professor Alfredinho (basquete e vôlei), ou (67) 99886-7994, com o professor Wilson (handebol e futsal).